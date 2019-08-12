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      На Донбассе выявили наступательную российскую технику

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      Разградитель ИМР-3
      Разградитель ИМР-3 / Википедия

      Российский разградитель ИМР-3, который зафиксировали дроны ОБСЕ, используют для прокладки путей в завалах во время наступления военной колонны. Техника оснащена даже защитой на случай ядерного удара или техногенной катастрофы.

      Российские ИМР-3 производят на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле. О нахождении этой техники на Донбассе стало известно из отчета ОБСЕ.

      К теме: Танки, "грады" и гаубицы: боевики "засветили" на Донбассе запрещенную технику

      Разградитель впервые попал на вооружение российской армии в 1999 году. Его изготавливают на базе танка Т-90 и оснащают в соответствии с целями такого вида вооружения. Техника предназначена для работы в сложных условиях наступления для расчистки дороги другим моторизованным войскам.


      ИМР-3 на полигоне / Фото с канала Auxiliary Shooter

      На сайте пропагандистского канала "Звезда", который курирует министерство обороны России, бульдозер ИМР-3 называют "терминатором на гусеницах", поскольку он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет, а также может самостоятельно преодолевать минные поля.

      В Украине такой техники на вооружении никогда не было, информирует волонтерская организация InformNapalm. Это в очередной раз доказывает поставку Россией военной техники сепаратистам. В целом на Донбассе насчитывают до 50 видов российского вооружения, которое ни при каких обстоятельствах не могло быть трофейным.

      Смотрите видео как работает разградитель в условиях наступления

       

      Раньше украинской армии передали на вооружение арестованный российский ракетный комплекс С-125 "Печора". Его нашли в морском порту Николаева. Как выяснило следствие, в период с 2007 по 2010 год российское предприятие "Рособоронэкспорт", по предварительному сговору, тайно переправило ЗРК на территорию Украины.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ НА ДОНБАССЕ:

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      blog_ava
      Успенский пост или Спасовка: дата и традиции соблюдения
      12 августа
      1517
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Оружие Война на Донбассе Пророссийские боевики ОБСЕ
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