На Донбассе выявили наступательную российскую технику

Российский разградитель ИМР-3, который зафиксировали дроны ОБСЕ, используют для прокладки путей в завалах во время наступления военной колонны. Техника оснащена даже защитой на случай ядерного удара или техногенной катастрофы.

Российские ИМР-3 производят на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле. О нахождении этой техники на Донбассе стало известно из отчета ОБСЕ.

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Разградитель впервые попал на вооружение российской армии в 1999 году. Его изготавливают на базе танка Т-90 и оснащают в соответствии с целями такого вида вооружения. Техника предназначена для работы в сложных условиях наступления для расчистки дороги другим моторизованным войскам.



ИМР-3 на полигоне / Фото с канала Auxiliary Shooter

На сайте пропагандистского канала "Звезда", который курирует министерство обороны России, бульдозер ИМР-3 называют "терминатором на гусеницах", поскольку он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет, а также может самостоятельно преодолевать минные поля.

В Украине такой техники на вооружении никогда не было, информирует волонтерская организация InformNapalm. Это в очередной раз доказывает поставку Россией военной техники сепаратистам. В целом на Донбассе насчитывают до 50 видов российского вооружения, которое ни при каких обстоятельствах не могло быть трофейным.

Смотрите видео как работает разградитель в условиях наступления

Раньше украинской армии передали на вооружение арестованный российский ракетный комплекс С-125 "Печора". Его нашли в морском порту Николаева. Как выяснило следствие, в период с 2007 по 2010 год российское предприятие "Рособоронэкспорт", по предварительному сговору, тайно переправило ЗРК на территорию Украины.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ НА ДОНБАССЕ: