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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Украинские бойцы одним ударом уничтожили позицию боевиков: яркое видео

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      Бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков
      Бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков / Скрин из видео

      Военные Вооруженных сил Украины нанесли мощный огневой удар по позиции пророссийских боевиков на Донбассе, в результате чего она была разрушена.

      Яркое видео опубликовал волонтер Юрий Мысягин. По его словам - это был ответ на агрессию оккупантов.

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      Меньше слов – больше дел,
      – написал он.

      Видео сопровождается диалогом украинских военных:

      – Готов!
      – Давай, давай, давай!
      – Даю!

      После этого видно мощный выстрел из ПТРК, а далеко на горизонте взрывается позиция подконтрольных России наемников. Заметно, что уничтоженная точка боевиков располагалась на терриконе.

      К слову, волонтер не рассказал, было ли видео снято ранее, до перемирия, или уже сейчас.

      Заметим, с начала суток 21 июля на Донбассе начало действовать бессрочное "хлебное перемирие". Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

      Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, зато оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ.

      Кроме того, Россия продолжает накапливать тяжелую военную технику на границе с ОРДЛО. Ее перевозят по железной дороге в Ростовской области, вблизи с украинской границей стоят целые склады оружия.

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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Война на Донбассе Оружие
      Источник: 24 Канал
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