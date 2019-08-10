Українські бійці одним ударом знищили позицію бойовиків: яскраве відео

Військові Збройних сил України завдали потужного вогневого удару по позиції проросійських бойовиків на Донбасі, внаслідок чого вона була зруйнована.

Яскраве відео опублікував волонтер Юрій Мисягін. За його словами - це була відповідь на агресію окупантів.

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Менше слів – більше справ,

– написав він.

Відео супроводжується діалогом українських військових:

– Готовий!

– Давай, давай, давай!

– Даю!

Після цього видно потужний постріл із ПТРК, а далеко на горизонті вибухає позиція підконтрольних Росії найманців. Помітно, що знищена точка бойовиків розташовувалася на териконі.

До слова, волонтер не розповів, чи відео було зняте раніше, до перемир'я, чи вже зараз.

Зауважимо, від початку доби 21 липня на Донбасі почало діяти безстрокове "хлібне перемир’я". Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ.

Окрім того, Росія продовжує накопичувати важку військову техніку на кордоні з ОРДЛО. Її перевозять залізницею до Ростовської області, відтак поблизу з українським кордоном стоять цілі склади зброї.