09:33
10 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, 9 серпня
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, 9 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Українські бійці одним ударом знищили позицію бойовиків: яскраве відео

      308 Читать новость на русском
      Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків
      Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків / Скрін з відео

      Військові Збройних сил України завдали потужного вогневого удару по позиції проросійських бойовиків на Донбасі, внаслідок чого вона була зруйнована.

      Яскраве відео опублікував волонтер Юрій Мисягін. За його словами - це була відповідь на агресію окупантів.

      Читайте також: Вони віддали життя за Україну: якими насправді були загиблі під Павлополем морпіхи

      Менше слів – більше справ,
      – написав він.

      Відео супроводжується діалогом українських військових:

      – Готовий!
      – Давай, давай, давай!
      – Даю!

      Після цього видно потужний постріл із ПТРК, а далеко на горизонті вибухає позиція підконтрольних Росії найманців. Помітно, що знищена точка бойовиків розташовувалася на териконі.

      До слова, волонтер не розповів, чи відео було зняте раніше, до перемир'я, чи вже зараз.

       

      Зауважимо, від початку доби 21 липня на Донбасі почало діяти безстрокове "хлібне перемир’я". Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. 
      Окрім того, Росія продовжує накопичувати важку військову техніку на кордоні з ОРДЛО. Її перевозять залізницею до Ростовської області, відтак поблизу з українським кордоном стоять цілі склади зброї.

      blog_ava
      З'явилася позиція Франції щодо пропозиції Зеленського по розширенню нормандського формату
      сьогодні
      3240
      Теги: Новини України Збройні сили України Зброя Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Когда санкции работают
      сьогодні , 09:00 Когда санкции работают
      Віталій Кулик 427
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 серпня , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2119
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 серпня , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 1261
      Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      9 серпня , 20:00 Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      Ірина Юрковська 798
      Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      9 серпня , 19:30 Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      Ірина Поліщук 3968
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук