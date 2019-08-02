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      Арештований російський ракетний комплекс передали на озброєння українській армії: фото і відео

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      Російський ракетний комплекс "Печора"
      Російський ракетний комплекс "Печора" / прес-служба ГПУ

      Тепер на озброєнні в ЗСУ є зенітно-ракетний комплекс С-125 "Печора". Його з-під арешту Генпрокуратура вирішила віддати військовим.

      Звідки в Україні взявся російський ракетний комплекс?

      Його, а також 36 зенітних ракет, наприкінці березня знайшли у морському порті Миколаєва. Як з’ясувало слідство, в період з 2007 по 2010 рік російське підприємство "Рособоронекспорт" за попередньою змовою контрабандою переправило ЗРК на територію України.

      Читайте також: Бойовики вночі стягують бойову техніку до лінії зіткнення на Донбасі, – ЗСУ

      Росіяни планували через якийсь час доставити озброєння в Еритрею, щодо якої Рада безпеки ООН ввела ембарго на ввезення зброї.

      Ракетний комплекс "Печора" передали на озброєння армії: відео

      Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Росія таким чином хотіла переправити ракети під виглядом українських, щоб "підірвати імідж України на міжнародній арені".

      Що відомо про ЗРК "Печора"?

      Комплекс "Печора" призначений для боротьби з бомбардувальниками, винищувачами, літаками багатоцільового призначення та крилатими ракетами. Він вражає цілі на малих і середніх висотах. Ракети зі збільшеною швидкістю польоту дозволяють вести обстріл цілей "навздогін".

      зрк
      ЗРК "Печора" тепер на озброєнні в української армії/ прес-служба ГПУ

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      Теги: Новини України ГПУ Зброя Новини Миколаєва Україна – Росія Збройні сили України
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