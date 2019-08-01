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      Бойовики вночі стягують бойову техніку до лінії зіткнення на Донбасі, – ЗСУ

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      Бойовики вночі перекидають бойові машини до лінії зіткнення
      Бойовики вночі перекидають бойові машини до лінії зіткнення / Ілюстративне фото

      Поки на Донбасі триває перемир'я, якого чітко дотримуються військові ЗСУ, бойовики і не думають реально виконувати домовленості. Так, окупаційні війська Росії вночі приховано переміщують бойові броньовані машини до лінії зіткнення на відстань вогневого ураження позицій підрозділів ООС.

      Про це розповів речник Міністерства оборони Максим Праута з посиланням на розвідку.

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      Незважаючи на декларативні заяви керівництва російських окупаційних адміністрацій щодо дотримання Мінських домовленостей, противник продовжує порушувати вимоги щодо відведення озброєння від лінії зіткнення,
      – заявив він.

      На окремих напрямках у районах, де заборонено розміщувати важку техніку та озброєння, окупанти під виглядом проведення навчань тримають: 122-мм самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 122-мм гаубиці Д-30 та 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град" з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. 

      Окрім того, за словами Праути, у з’єднаннях і частинах підконтрольних РФ бойовиків інтенсивно готують корегувальників артилерійського вогню.

      Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?РФ утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У той же час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

      Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини політики Проросійські бойовики Збройні сили України Зброя Мінські домовленості
      Джерело: 24 Канал
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