Бойовики поцілили в позицію українських військових: фото та відео

Не дає спокою українським військовим і ворог. Бойовики час від часу продовжують стріляти з автоматів по українських позиціях. А напередодні підступно вгатили прямісінько по військових неподалік Кам'янки. Просто дивом бійці врятувалися від вогню.

Не дає спокою українським військовим і ворог. Бойовики час від часу продовжують стріляти з автоматів по українських позиціях. А напередодні підступно вгатили прямісінько по військових неподалік Кам'янки. Просто дивом бійці врятувалися від вогню.

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Згарище – це все, що лишилося від кухні. Там військові саме зібралися готувати східну страву – шурпу. За хвилину до удару бойовиків військовий з позивним Сімба вийшов з кухні й це його врятувало.

Хлопок, ударна хвиля. Я присів й спочатку нічого не зрозумів. Оглянувся й зрозумів, що живий та цілий,

– розповів військовослужбовець 92 бригади з позивним Сімба.

Взялися боротися із полум'ям та врятувати позицію було неможливо. Бойовики найімовірніше застосували вогнемет "шміль", бо вибуху, як такого не було. Полум'я моментально перекинулося окопами до бліндажа й все вигоріло вщент за декілька хвилин.



Українські військові гасили пожежу

Олександр удар по кухні почув із бліндажа, хоча ще кілька хвилин тому готував там вечерю. Тоді ж миттю вибіг звідти, а вже за лічені хвилини там було полум'я. Як результат, все що всередині перетворилось на попіл.

Зброя, документи, особисті речі не було можливості врятувати. Паспорт, військовий квиток, всі банківські карточки. Все,

– повідомив військовослужбовець 92 бригади Олександр.

Та стверджував, головне, що всі цілі й спільними силами вогонь загасили.

В нас були вогнегасники, бочки з водою. Пустили в хід все, що було. Не дали розійтися по ВОПу й локалізували цю ділянку,

– пояснив військовослужбовець 92 бригади Олександр.

Оборонці Кам'янки кажуть, що перемир'я на собі не відчули. Бойовики ж підступно тишею користуються й ніколи не знаєш, що від них чекати.



Військовослужбовець Олександр

"Зранку пару вистрілів, "пристрелочних" можна так сказати. Після обіду раз-два може. Перемир’я, на мою думку, вони роблять для себе. Щоб відбудуватися, викопати нові позиції, а потім робити ту саму роботу, яку вони роблять", – заявив військовослужбовець 92 бригади з позивним Птиця.

Поки ворог пускає поодинокі автоматні черги, українські захисники вогонь у відповідь не відкривають. Та готові захищати свою територію у будь-яку мить. "Ти постійно тримаєш зброю біля себе і чекаєш команди. Постійно в адреналіні, відпочивати тут ніколи", – військовослужбовець 92 бригади Птиця.

Дивіться фото наслідків пожежі: