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      Бойовики поцілили в позицію українських військових: фото та відео

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      Не дає спокою українським військовим і ворог. Бойовики час від часу продовжують стріляти з автоматів по українських позиціях. А напередодні підступно вгатили прямісінько по військових неподалік Кам'янки. Просто дивом бійці врятувалися від вогню.

      Не дає спокою українським військовим і ворог. Бойовики час від часу продовжують стріляти з автоматів по українських позиціях. А напередодні підступно вгатили прямісінько по військових неподалік Кам'янки. Просто дивом бійці врятувалися від вогню.

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      Згарище – це все, що лишилося від кухні. Там військові саме зібралися готувати східну страву – шурпу. За хвилину до удару бойовиків військовий з позивним Сімба вийшов з кухні й це його врятувало.

      Хлопок, ударна хвиля. Я присів й спочатку нічого не зрозумів. Оглянувся й зрозумів, що живий та цілий,
      – розповів військовослужбовець 92 бригади з позивним Сімба.

      Взялися боротися із полум'ям та врятувати позицію було неможливо. Бойовики найімовірніше застосували вогнемет "шміль", бо вибуху, як такого не було. Полум'я моментально перекинулося окопами до бліндажа й все вигоріло вщент за декілька хвилин.

      Українські військові
      Українські військові гасили пожежу

      Олександр удар по кухні почув із бліндажа, хоча ще кілька хвилин тому готував там вечерю. Тоді ж миттю вибіг звідти, а вже за лічені хвилини там було полум'я. Як результат, все що всередині перетворилось на попіл.

      Зброя, документи, особисті речі не було можливості врятувати. Паспорт, військовий квиток, всі банківські карточки. Все,
      – повідомив військовослужбовець 92 бригади Олександр.

      Та стверджував, головне, що всі цілі й спільними силами вогонь загасили.

      В нас були вогнегасники, бочки з водою. Пустили в хід все, що було. Не дали розійтися по ВОПу й локалізували цю ділянку,
      – пояснив військовослужбовець 92 бригади Олександр.

      Оборонці Кам'янки кажуть, що перемир'я на собі не відчули. Бойовики ж підступно тишею користуються й ніколи не знаєш, що від них чекати.

      Український військовий
      Військовослужбовець Олександр

      "Зранку пару вистрілів, "пристрелочних" можна так сказати. Після обіду раз-два може. Перемир’я, на мою думку, вони роблять для себе. Щоб відбудуватися, викопати нові позиції, а потім робити ту саму роботу, яку вони роблять", – заявив військовослужбовець 92 бригади з позивним Птиця.

      Поки ворог пускає поодинокі автоматні черги, українські захисники вогонь у відповідь не відкривають. Та готові захищати свою територію у будь-яку мить. "Ти постійно тримаєш зброю біля себе і чекаєш команди. Постійно в адреналіні, відпочивати тут ніколи", – військовослужбовець 92 бригади Птиця.

      Дивіться фото наслідків пожежі:

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      31 липня
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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
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