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      Черги за "паспортами" від бойовиків, – спостерігачі про ситуацію на окупованому Донбасі

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      В Алчевську шикуються за "паспортом від бойовиків", щоб спрощено отримати паспорт РФ, − ОБСЄ
      В Алчевську шикуються за "паспортом від бойовиків", щоб спрощено отримати паспорт РФ, − ОБСЄ / Getty Images

      Спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що в окупованому Алчевську люди шикувалися за незаконними "паспортами" псевдореспублік. Усе для того, аби далі отримувати паспорти громадянина Росії.

      Таку "активність" спостерігачі помітили в окупованому Алчевську, про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

      Зверніть увагу: Нехтують навіть бойовики: російські паспорти не зацікавили жителів Донбасу

      Так, там близько 30 осіб різного віку і статі стояли в черзі перед певною будівлею.

      Жінка 35-ти років з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає лише по 4–5 заяв на день,
      – повідомляють спостерігачі.

      Окрім того, чоловік 25-ти років теж зізнався, що подає документи для отримання "паспорта" від незаконних збройних формувань. За його словами, це йому допоможе отримувати паспорт громадянина Росії, оскільки там він живе і працює з 2014 року.

      "Також члени патруля Місії бачили жінку 55-ти років, хлопчика 14-ти років і трьох чоловіків 25–35 років, які виходили з зазначеної будівлі з паспортами незаконних угрупувань в руках", – мовиться у звіті ОБСЄ.

      Вже понад 13 тисяч жителів окупованої частини Донбасу отримали російські паспорти. Українські правоохоронці змогли ідентифікувати більшість з них.

      Зазначимо, у Євросоюзі наразі розробляють єдині рекомендації щодо ідентифікації та можливого невизнання паспортів Росії на окупованому Донбасі. Водночас литовські дипломати працюють над тим, аби ЄС не визнавав видані жителям окупованих територій російські паспорти. Якщо не вдасться, то країна все одно запровадить односторонні заходи.

      Чому жителям окупованого Донбасу видають російські паспорти?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям. Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти. Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.

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      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
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