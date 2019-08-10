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      Нехтують навіть бойовики: російські паспорти не зацікавили жителів Донбасу

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      Росіяни розгублені через провалену паспортизацію Донбасу, – Тука
      Росіяни розгублені через провалену паспортизацію Донбасу, – Тука / 112.ua

      Ватажки проросійських бойовиків на Донбасі поставили перед "народною міліцією" план з паспортизації місцевих мешканців. Причиною цього стало те, що більшість населення окупованих територій нехтує спрощеною процедурою отримання російських паспортів.

      За інформацією українських спецслужб, жодного ажіотажу через спрощення процедури не відбулося, розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі "Прямого".

      Важливо: Україна ідентифікувала більшість жителів Донбасу, які отримали російські паспорти

      Росіяни відверто розгублені з цього приводу. Ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник навіть проводив нараду серед так званої "народної міліції". Давав їм наганяй і ставив план з паспортизації, якою нехтують навіть члени незаконних збройних формувань,
      – заявив Тука.

      Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.

      Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.

      Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Георгій Тука Проросійські бойовики
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