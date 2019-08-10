Пренебрегают даже боевики: российские паспорта не заинтересовали жителей Донбасса

Главари пророссийских боевиков на Донбассе поставили перед "народной милицией" план по паспортизации местных жителей. Причиной этого стало то, что большинство населения оккупированных территорий пренебрегает упрощенной процедурой получения российских паспортов.

По информации украинских спецслужб, никакого ажиотажа из-за упрощения процедуры не произошло, рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "Прямого".

Важно: Украина идентифицировала большинство жителей Донбасса, которые получили российские паспорта

Россияне откровенно растеряны по этому поводу. Главарь луганских боевиков Леонид Пасечник даже проводил совещание среди так называемой "народной милиции". Давал им нагоняй и ставил план по паспортизации, которой пренебрегают даже члены незаконных вооруженных формирований,

– заявил Тука.

Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.



Однако Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.



7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, согласно которому российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ утверждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.



Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести "национальные санкции" против России за такие действия.