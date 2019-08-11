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      Очереди за "паспортами" от боевиков, – наблюдатели о ситуации на оккупированном Донбассе

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      В Алчевске выстраиваются за "паспортом от боевиков", чтобы упрощенно получить паспорт РФ, − ОБСЕ
      В Алчевске выстраиваются за "паспортом от боевиков", чтобы упрощенно получить паспорт РФ, − ОБСЕ / Getty Images

      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что в оккупированном Алчевске люди выстраивались за незаконными "паспортами" псевдореспублик. Все для того, чтобы дальше получать паспорта гражданина России.

      Такую "активность" наблюдатели заметили в оккупированном Алчевске, об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

      Обратите внимание: Пренебрегают даже боевики: российские паспорта не заинтересовали жителей Донбасса

      Так, там около 30 человек разного возраста и пола стояли в очереди перед определенным зданием.

      Женщина 35-ти лет из очереди рассказала, что ждет уже час и что офис принимает только по 4-5 заявлений в день,
      – сообщают наблюдатели.

      Кроме того, мужчина 25-ти лет тоже признался, что подает документы для получения "паспорта" от незаконных вооруженных формирований. По его словам, это поможет ему получить паспорт гражданина России, поскольку там он живет и работает с 2014 года.

      "Также члены патруля Миссии видели женщину 55-ти лет, мальчика 14-ти лет и трех мужчин 25-35 лет, которые выходили из указанного здания с паспортами незаконных группировок в руках", – говорится в отчете ОБСЕ.

      Уже более 13 тысяч жителей оккупированной части Донбасса получили российские паспорта. Украинские правоохранители смогли идентифицировать большинство из них.

      Отметим, в Евросоюзе сейчас разрабатывают единые рекомендации по идентификации и возможном непризнании паспортов России на оккупированном Донбассе. В то же время литовские дипломаты работают над тем, чтобы ЕС не признавал выданные жителям оккупированных территорий российские паспорта. Если не удастся, то страна все равно введет односторонние меры.

      Почему жителям оккупированного Донбасса выдают российские паспорта?24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам. Однако, Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта. Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести национальные санкции против России за такие действия.

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      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе
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