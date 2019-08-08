Яку відповідь вже готують в ЄС на російські паспорти для жителів Донбасу

У Євросоюзі наразі розробляють єдині рекомендації щодо "ідентифікації та можливого невизнання" паспортів Росії на окупованому Донбасі.

Ці рекомендації для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія разом з Європейською службою зовнішніх справ та у координації з делегаціями ЄС у Києві та Москві, повідомляє DW із посиланням на заяву речника ЄС.

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Настанови стосуватимуться питання видачі віз, прохання про які в Росії чи в Україні подаватимуть мешканці Донбасу з російськими паспортами. У заяві нагадують, що невизнання паспортів перебуває у компетенції кожної держави-члена Євросоюзу.

Вже понад 13 тисяч жителів окупованої частини Донбасу отримали російські паспорти. Українські правоохоронці змогли ідентифікувати більшість з них.

Зазначимо, литовські дипломати працюють над тим, аби ЄС не визнавав видані жителям окупованих територій російські паспорти. Якщо не вдасться, то країна все одно запровадить односторонні заходи.



Окрім того, МЗС Естонії 5 серпня ухвалило рішення – видані жителям окупованого Донбасу російські паспорти не визнаватимуть.Там наголосили, що паспортний указ Путіна повністю суперечить принципам мінських угод.

Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям. Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.



Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.