Росія змінила порядок отримання посвідки на проживання: документ зачіпає українців

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який спрощує отримання посвідки на проживання для певних категорій іноземців. Документ набуде чинності через 90 днів після його публікації.

Зокрема, закон скорочує термін розгляду заяви на отримання посвідки з 6 місяців до 4, повідомляє видання "ТАСС".

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Нові правила отримання посвідки на проживання стосуються:

осіб, які народились на території Росії і мали у минулому громадянство СРСР;

неповнолітніх, чиї батьки або постійно живуть у Росії, або мають посвідку на проживання на території держави;

носії російської мови;

ті, хто особисто або чиї родичі були депортовані з Криму у часи СРСР;

кваліфікованих працівників, які щонайменше півроку працювали в Росії, та членів їх сімей;

осіб, одруженим з громадянами Росії;

осіб. які інвестують в російську економіку;

люди, які в часи СРСР вступили на службу до армії та стали учасниками програми по переселенню;

громадяни України;

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Крім того, закон передбачає запровадження безтермінової посвідки на проживання. Втім дозвіл може бути анульований, якщо протягом двох років людина не повідомлятиме про своє проживання в Росії територіальні органи МВС.