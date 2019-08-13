В Мариуполе суд выпустил на свободу двух пророссийских боевиков

В Мариуполе Октябрьский районный суд выпустил на свободу двух боевиков так называемой "ЛНР" – Романа Джумаева и Сергея Костенюка.

Джумаева выпустили под домашний арест, а Костенюка – под залог в 150 тысяч гривен. Об этом сообщил координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

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Боевик незаконного формирования "Пятнашка" Роман Джумаев воевал против Украины осенью 2014 года возле Донецкого аэропорта и зимой 2015 года в Дебальцево.



Роман Джумаев

Минометчик Сергей Костенюк с позывным "Химик" воевал в 2014-2015 годах.

"Эти люди убивали наших военных и гражданское население, они должны быть в обменном фонде или наказаны за военные преступления. Вместо этого они теперь могут спокойно заказывать пиццу и пиво домой", – подчеркнул Кабакаев.

И добавил, что все это стало возможным из-за решения Конституционного суда, которое дает возможность менять меру пресечения террористам и предателям на домашний арест.