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      В Мариуполе суд выпустил на свободу двух пророссийских боевиков

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Getty Images

      В Мариуполе Октябрьский районный суд выпустил на свободу двух боевиков так называемой "ЛНР" – Романа Джумаева и Сергея Костенюка.

      Джумаева выпустили под домашний арест, а Костенюка – под залог в 150 тысяч гривен. Об этом сообщил координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

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      Боевик незаконного формирования "Пятнашка" Роман Джумаев воевал против Украины осенью 2014 года возле Донецкого аэропорта и зимой 2015 года в Дебальцево.

      Роман Джумаєв
      Роман Джумаев

      Минометчик Сергей Костенюк с позывным "Химик" воевал в 2014-2015 годах. 

      "Эти люди убивали наших военных и гражданское население, они должны быть в обменном фонде или наказаны за военные преступления. Вместо этого они теперь могут спокойно заказывать пиццу и пиво домой", – подчеркнул Кабакаев.

      И добавил, что все это стало возможным из-за решения Конституционного суда, которое дает возможность менять меру пресечения террористам и предателям на домашний арест.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости Мариуполя
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