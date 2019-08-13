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      В Маріуполі суд випустив на волю двох проросійських бойовиків

      469 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / prm.ua

      У Маріуполі Жовтневий районний суд випустив на волю двох бойовиків так званої "ЛНР" – Романа Джумаєва та Сергія Костенюка.

      Джумаєва випустили під домашній арешт, а Костенюка – під заставу в 150 тисяч гривень. Про це повідомив координатор проекту "Стоп терор!" Семен Кабакаєв.

      Зверніть увагу! Бойовики на Донбасі навчали дітей воювати: ГПУ оголосила підозри

      Бойовик незаконного формування "П'ятнашка" Роман Джумаєв воював проти України восени 2014 року біля Донецького аеропорту та взимку 2015 року в Дебальцевому.

      Роман Джумаєв
      Роман Джумаєв

      Мінометник Сергій Костенюк з позивним "Хімік" воював у 2014−2015 роках.

      "Ці люди вбивали наших військових та цивільне населення, вони повинні бути в обмінному фонді або покарані за воєнні злочини. Натомість вони тепер можуть спокійно замовляти піцу та пиво собі додому", – наголосив Кабакаєв.

      Поки всі зайняті своїми справами на відпочинках, наші суди не сплять. Під домашній арешт було випущено Романа Джумаєва,...

      Опубліковано Semen Kabakaev  Субота, 10 серпня 2019 р.


      Координатор проекту "Стоп терор!" також додав, що все це стало можливим через рішення Конституційного суду, яке дає можливість змінювати запобіжний захід терористам та зрадникам на домашній арешт.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Новини Маріуполя
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