В Маріуполі суд випустив на волю двох проросійських бойовиків
У Маріуполі Жовтневий районний суд випустив на волю двох бойовиків так званої "ЛНР" – Романа Джумаєва та Сергія Костенюка.
Джумаєва випустили під домашній арешт, а Костенюка – під заставу в 150 тисяч гривень. Про це повідомив координатор проекту "Стоп терор!" Семен Кабакаєв.
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Бойовик незаконного формування "П'ятнашка" Роман Джумаєв воював проти України восени 2014 року біля Донецького аеропорту та взимку 2015 року в Дебальцевому.
Роман Джумаєв
Мінометник Сергій Костенюк з позивним "Хімік" воював у 2014−2015 роках.
"Ці люди вбивали наших військових та цивільне населення, вони повинні бути в обмінному фонді або покарані за воєнні злочини. Натомість вони тепер можуть спокійно замовляти піцу та пиво собі додому", – наголосив Кабакаєв.
Координатор проекту "Стоп терор!" також додав, що все це стало можливим через рішення Конституційного суду, яке дає можливість змінювати запобіжний захід терористам та зрадникам на домашній арешт.