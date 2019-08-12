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      Бойовики на Донбасі навчали дітей воювати: ГПУ оголосила підозри

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      Двом бойовикам оголосили підозри за підготовку дітей до війни
      Двом бойовикам оголосили підозри за підготовку дітей до війни / credo.pro

      Генеральна прокуратура України повідомила про підозри 2 особам, які сприяли Російській Федерації в підготовці дітей до бойових дій. Так, про підозру у порушенні низки законів України, а також законів та звичаїв війни повідомлено керівникам так званих "військово-патріотичних" клубів "Спартанці" та "Амазонки".

      Вказані особи, які є активними учасниками і прихильниками терористичної організації "ДНР", підтримують та пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину "русский мир", повідомляє ГПУ.

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      "Клуби", керівниками яких були підозрювані, займалися вербуванням та залученням малолітніх і неповнолітніх осіб до участі в протиправній діяльності терористичної організації "ДНР" під виглядом "військово-патріотичного навчання" та виступів на різноманітних військово-спортивних заходах.

      Своїми діями бойовики порушили цілу низку юридично-правових документів та міжнародних конвенцій:

      • протокол до Конвенції про права дітей щодо участі дітей у збройних конфліктах; 
      • статтю 77 додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів;
      • статтю 3 Конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці; 
      • декілька пунктів Римського статуту Міжнародного кримінального суду;
      • статтю 2 Конвенції про захист прав дитини;
      • статтю 30 Закону України "Про охорону дитинства".

      У чому звинувачують бойовиків?Приймаючи рішення, віддаючи накази про здійснення формування системи з ідеологічної обробки дітей з числа мешканців Донецької області, вони вербували дітей і підлітків віком від 5 до 18 років. Неповнолітніх навчали поводитися зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами. Крім того, вони були зобов'язані носити військову форму.

      Таким чином дітей готували до участі у військових діях і терористичній діяльності проти сил АТО та ООС. Відповідні дії були спрямовані на перешкоджання несенню служби співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями ЗСУ та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО та ООС.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики ГПУ Окуповані території Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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