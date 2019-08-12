Боевики на Донбассе учили детей воевать: ГПУ объявила подозрения

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 2 лицам, которые способствовали Российской Федерации в подготовке детей к боевым действиям. Так, о подозрении в нарушении ряда законов Украины, а также законов и обычаев войны сообщено руководителям так называемых "военно-патриотических" клубов "Спартанцы" и "Амазонки".

Указанные лица, которые являются активными участниками и сторонниками террористической организации "ДНР", поддерживают и пропагандируют российскую неоимперскую геополитическую доктрину "русский мир", сообщает ГПУ.

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"Клубы", руководителями которых были подозреваемые, занимались вербовкой и вовлечением малолетних и несовершеннолетних лиц в участие в противоправной деятельности террористической организации "ДНР" под видом "военно-патриотического обучения" и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях.

Своими действиями боевики нарушили целый ряд юридически-правовых документов и международных конвенций:

протокол к Конвенции о правах детей относительно участия детей в вооруженных конфликтах;

статью 77 дополнительного протокола к Женевским конвенциям, которая касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов;

статью 3 Конвенции о запрете и немедленных мерах по ликвидации худших форм детского труда;

несколько пунктов Римского статута Международного уголовного суда;

статью 2 Конвенции о защите прав ребенка;

статью 30 Закона Украины "Об охране детства".

В чем обвиняют боевиков? Принимая решения, отдавая приказы об осуществлении формирования системы идеологической обработки детей из числа жителей Донецкой области, они вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Несовершеннолетних обучали обращаться с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами. Кроме того, они были обязаны носить военную форму.



Таким образом детей готовили к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС. Соответствующие действия были направлены на препятствование несению службы сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими ВСУ и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО и ООС.