Оккупанты не прекращают обстрелы украинских позиций: где было горячее всего

В течение суток 12 августа пророссийские боевики на Донбассе десять раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили восемь обстрелов:

вблизи Пищевика – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

– из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Широкиного – с применением ручных противотанковых гранатометов;

– с применением ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

– из крупнокалиберных пулеметов; в районе Павлополя – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;

из стрелкового оружия; в районе Песков – из крупнокалиберных пулеметов;

– из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Гнутового – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции боевики обстреляли 2 раза:

вблизи Зайцевого – из снайперского оружия;

– из снайперского оружия; неподалеку Майорска – с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток пророссийские наемники трижды нарушали режим прекращения огня. Били оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Все обстрелы оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

– из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Водяного – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; вблизи Гнутового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Были ли потери или травмированные, информации нет.

В течение суток 11 августа оккупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня. Обстреливали они позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий никто из воинов ОС не пострадал.



Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областей