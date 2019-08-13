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      Оккупанты не прекращают обстрелы украинских позиций: где было горячее всего

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 12 августа пророссийские боевики на Донбассе десять раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили восемь обстрелов:

      • вблизи Пищевика – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • дважды неподалеку Широкиного – с применением ручных противотанковых гранатометов;
      • вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе Павлополя – из стрелкового оружия;
      • вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;
      • в районе Песков – из крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Гнутового – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

      Важно! В штабе ООС назвали имя воина, который погиб из-за обстрелов боевиков

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции боевики обстреляли 2 раза:

      • вблизи Зайцевого – из снайперского оружия;
      • неподалеку Майорска – с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

      С начала текущих суток пророссийские наемники трижды нарушали режим прекращения огня. Били оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Все обстрелы оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • в районе Водяного – из стрелкового оружия;
      • вблизи Гнутового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Были ли потери или травмированные, информации нет.

      В течение суток 11 августа оккупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня. Обстреливали они позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий никто из воинов ОС не пострадал.

      Донбас, окуповані території, карта, Донецьк, Луганськ, бойовики
      Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областей

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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