Оккупанты не прекращают обстрелы украинских позиций: где было горячее всего
В течение суток 12 августа пророссийские боевики на Донбассе десять раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили восемь обстрелов:
- вблизи Пищевика – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку Широкиного – с применением ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Павлополя – из стрелкового оружия;
- вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;
- в районе Песков – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутового – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции боевики обстреляли 2 раза:
- вблизи Зайцевого – из снайперского оружия;
- неподалеку Майорска – с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток пророссийские наемники трижды нарушали режим прекращения огня. Били оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Все обстрелы оккупанты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Водяного – из стрелкового оружия;
- вблизи Гнутового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Были ли потери или травмированные, информации нет.
В течение суток 11 августа оккупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня. Обстреливали они позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий никто из воинов ОС не пострадал.
Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областей