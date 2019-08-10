Горячие сутки на Донбассе: оккупанты снова обстреляли бойцов ВСУ

Оккупационные войска России снова дерзко нарушили "перемирие" и 9 августа обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 6 раз. К счастью, раненых и погибших среди бойцов ВСУ нет.

Оккупанты били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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Пророссийские боевики осуществили вражеские обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Лебединского, Верхнеторецкого, Талаковки, Золотому-4 и Орехового.

Потерь с нашей стороны не зафиксировано,

– добавили в штабе.

С начала суток, 10 августа, подконтрольные России наемники уже успели нарушить режим прекращения огня и дважды обстреляли украинских военных из стрелкового оружия и автоматического гранатомета возле Светлодарска и Пищевика.

Бойцы Вооруженных сил продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Когда начало действовать новое перемирие?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.



Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, зато оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Четверо украинских воинов погибли на Донбассе из-за обстрелов боевиков. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.



Кроме того, Россия продолжает накапливать тяжелую военную технику на границе с ОРДЛО. Ее перевозят по железной дороге в Ростовской области, вблизи с украинской границей стоят целые склады оружия.