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      Гаряча доба на Донбасі: окупанти знову обстріляли бійців ЗСУ

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      Окупанти знову обстріляли позиції українських бійців на Донбасі
      Окупанти знову обстріляли позиції українських бійців на Донбасі / Ілюстративне фото

      Окупаційні війська Росії знову зухвало порушили "перемир'я" і 9 серпня обстріляли позиції українських військових на Донбасі 6 разів. На щастя, поранених і загиблих серед бійців ЗСУ немає.

      Окупанти гатили по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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      Проросійські бойовики здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Лебединського, Верхньоторецького, Талаківки, Золотого-4 та Оріхового.

      Втрат з нашого боку не зафіксовано,
      – додали у штабі.

      З початку доби, 10 серпня, підконтрольні Росії найманці вже встигли порушити режим припинення вогню та двічі обстріляли українських військових зі стрілецької зброї та автоматичного гранатомета біля Світлодарська і Пищевика.

      Бійці Збройних сил продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

      Коли почало діяти нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових.Четверо українських воїнів загинули на Донбасі через обстріли бойовиків Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.

      Окрім того, Росія продовжує накопичувати важку військову техніку на кордоні з ОРДЛО. Її перевозять залізницею до Ростовської області, відтак поблизу з українським кордоном стоять цілі склади зброї.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя
      Джерело: 24 Канал
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