Окупанти не припиняють обстріли українських позицій: де було найгарячіше
Упродовж доби 12 серпня проросійські бойовики на Донбасі десять разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили вісім обстрілів:
- поблизу Пищевика – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Широкиного – із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
- в районі Павлополя – зі стрілецької зброї;
- поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї;
- в районі Пісків – з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції бойовики обстріляли 2 рази:
- поблизу Зайцевого – зі снайперської зброї;
- неподалік Майорська – із застосуванням з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.
Від початку поточної доби проросійські найманці тричі порушували режим припинення вогню. Били окупанти з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Усі обстріли окупанти здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- у районі Водяного – зі стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Чи були втрати або травмовані, інформації немає.
Упродовж доби 11 серпня окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню. Обстрілювали вони позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок бойових дій ніхто з воїнів ОС не постраждав.
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