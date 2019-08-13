Окупанти не припиняють обстріли українських позицій: де було найгарячіше

Упродовж доби 12 серпня проросійські бойовики на Донбасі десять разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили вісім обстрілів:

поблизу Пищевика – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

– зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; двічі неподалік Широкиного – із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;

– із застосуванням ручних протитанкових гранатометів; поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; в районі Павлополя – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; в районі Пісків – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції бойовики обстріляли 2 рази:

поблизу Зайцевого – зі снайперської зброї;

– зі снайперської зброї; неподалік Майорська – із застосуванням з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

Від початку поточної доби проросійські найманці тричі порушували режим припинення вогню. Били окупанти з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Усі обстріли окупанти здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

– з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; у районі Водяного – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Чи були втрати або травмовані, інформації немає.

Упродовж доби 11 серпня окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню. Обстрілювали вони позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок бойових дій ніхто з воїнів ОС не постраждав.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях