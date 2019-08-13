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      Окупанти не припиняють обстріли українських позицій: де було найгарячіше

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 12 серпня проросійські бойовики на Донбасі десять разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили вісім обстрілів:

      • поблизу Пищевика – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
      • двічі неподалік Широкиного – із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;
      • поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
      • в районі Павлополя – зі стрілецької зброї;
      • поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї;
      • в районі Пісків – з великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції бойовики обстріляли 2 рази:

      • поблизу Зайцевого – зі снайперської зброї;
      • неподалік Майорська – із застосуванням з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

      Від початку поточної доби проросійські найманці тричі порушували режим припинення вогню. Били окупанти з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

      Усі обстріли окупанти здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
      • у районі Водяного – зі стрілецької зброї;
      • поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

      Чи були втрати або травмовані, інформації немає.

      Упродовж доби 11 серпня окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню. Обстрілювали вони позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок бойових дій ніхто з воїнів ОС не постраждав.

      Донбас, окуповані території, карта, Донецьк, Луганськ, бойовики
      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

      якою нині є ситуація на Донбасі: 
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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