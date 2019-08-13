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      Россия пытается вербовать украинских военных с помощью желающих познакомиться женщин

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      Россия пытается вербовать украинских военных с помощью желающих познакомиться женщин
      Россия пытается вербовать украинских военных с помощью желающих познакомиться женщин / Фото из открытых источников

      Спецслужбы России придумали хитрый способ, которым хотели завербовать украинских военных – под видом желающих к знакомству женщин. Так, в соцсетях во время переписки женщина предложила военному собирать информацию в интересах ФСБ.

      Однако сотрудники СБУ разоблачили такую схему ФСБ в отношении руководителя подразделения ВСУ, который проходит службу на Донбассе.

       Важно! Запущенная ситуация, – у Путина прокомментировали украинско-российские отношения

      Через одну из соцсетей контролируемая спецслужбами РФ женщина переписывалась с украинским военнослужащим. Во время такого общения она расспросила его о службе в Вооруженных силах, после чего пыталась получить от него информацию военного и общественно-политического характера.

      Так, во время переписки женщина предложила украинскому военному собирать информацию в интересах ФСБ за денежное вознаграждение. Она отметила, что в случае предоставления важных данных российским спецслужбам, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья.

      Однако военный заметил вербовку, поэтому после этого предложения украинский офицер обратился в СБУ и дал подробные показания.

      Смотрите видео: военный рассказал о попытке его завербовать через соцсети

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины СБУ ФСБ
      Источник: 24 канал
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