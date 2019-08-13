Россия пытается вербовать украинских военных с помощью желающих познакомиться женщин

Спецслужбы России придумали хитрый способ, которым хотели завербовать украинских военных – под видом желающих к знакомству женщин. Так, в соцсетях во время переписки женщина предложила военному собирать информацию в интересах ФСБ.

Однако сотрудники СБУ разоблачили такую схему ФСБ в отношении руководителя подразделения ВСУ, который проходит службу на Донбассе.

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Через одну из соцсетей контролируемая спецслужбами РФ женщина переписывалась с украинским военнослужащим. Во время такого общения она расспросила его о службе в Вооруженных силах, после чего пыталась получить от него информацию военного и общественно-политического характера.

Так, во время переписки женщина предложила украинскому военному собирать информацию в интересах ФСБ за денежное вознаграждение. Она отметила, что в случае предоставления важных данных российским спецслужбам, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья.

Однако военный заметил вербовку, поэтому после этого предложения украинский офицер обратился в СБУ и дал подробные показания.

Смотрите видео: военный рассказал о попытке его завербовать через соцсети