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      Росія намагається вербувати українських військових за допомогою охочих познайомитися жінок

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      Росія намагається вербувати українських військових за допомогою охочих познайомитися жінок
      Росія намагається вербувати українських військових за допомогою охочих познайомитися жінок / Фото з відкритих джерел

      Спецслужби Росії вигадали хитрий спосіб, яким хотіли завербувати українських військових – під виглядом охочих до знайомства жінок. Так, у соцмережах під час листування жінка запропонувала військовому збирати інформацію в інтересах ФСБ.

      Проте співробітники СБУ викрили таку схему ФСБ щодо керівника підрозділу ЗСУ, який проходить службу на Донбасі.

      Важливо! Запущена ситуація, – у Путіна прокоментували українсько-російські відносини

      Через одну із соцмереж контрольована спецслужбами РФ жінка листувалася з українським військовослужбовцем. Під час такого спілкування вона розпитала його про службу в Збройних силах, після чого намагалася отримати від нього інформацію військового і суспільно-політичного характеру.

      Так, під час листування жінка запропонувала українському військовому збирати інформації в інтересах ФСБ за грошову винагороду. Вона зазначила, що в разі надання важливих даних російським спецслужбам, військовому буде забезпечений виїзд у РФ з можливістю отримання житла.

      Проте військовий помітив вербування, тому після цієї пропозиції український офіцер звернувся в СБУ і надав докладні свідчення.

      Дивіться відео: військових розповів про спробу його завербувати через соцмережі

       

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      Теги: Новини України ФСБ СБУ Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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