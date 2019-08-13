Боевики продолжают бить по ВСУ: удалось ли избежать потерь

Враг бил по позициям украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С начала суток зафиксировано 8 случаев нарушения перемирия.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений в районе оперативно-тактической группировки "Восток", передает штаб Операции объединенных сил.

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В течение суток оккупанты совершили 8 обстрелов. По позициям у Талаковки и Водяного трижды били из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Защитников в районе Гнутово обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Новоигнатовки сепаратисты били из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Боевики также дважды ударили по Новотроицкому из станкового противотанкового и крупнокалиберного пулемета. Красногоровку обстреляли из стрелкового оружия.

О потерях украинской армии с начала суток ничего не сообщалось. Ранее в результате обстрела был ранен украинский военный.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Отметим, что 13 августа Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного из переговорной группы в Минске. Он считает, что под руководством Леонида Кучмы переговорная группа достигнет больших результатов в переговорах с Россией.