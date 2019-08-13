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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Боевики продолжают бить по ВСУ: удалось ли избежать потерь

      59 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / Укринформ

      Враг бил по позициям украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С начала суток зафиксировано 8 случаев нарушения перемирия.

      Враг обстреливал позиции украинских подразделений в районе оперативно-тактической группировки "Восток", передает штаб Операции объединенных сил.

      По теме: Запущенная ситуация, – у Путина прокомментировали украинско-российские отношения

      В течение суток оккупанты совершили 8 обстрелов. По позициям у Талаковки и Водяного трижды били из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Защитников в районе Гнутово обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      В районе Новоигнатовки сепаратисты били из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Боевики также дважды ударили по Новотроицкому из станкового противотанкового и крупнокалиберного пулемета. Красногоровку обстреляли из стрелкового оружия.

      О потерях украинской армии с начала суток ничего не сообщалось. Ранее в результате обстрела был ранен украинский военный.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Отметим, что 13 августа Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного из переговорной группы в Минске. Он считает, что под руководством Леонида Кучмы переговорная группа достигнет больших результатов в переговорах с Россией.

      как разворачиваются события на донбассе:
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Перемирие Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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