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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      У Зеленского прокомментировали увольнение Бессмертного

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного из переговорной группы в Минске. В Офисе президента считают, что под руководством Леонида Кучмы сформируется наиболее эффективная команда.

      ОПУ утверждает, что команда Кучмы сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, пишет "Украинская правда".

      Бессмертный о своем увольнении: Я открыто говорил, как нужно действовать, – Бессмертный

      Однако в Офисе президента так и не ответили на вопрос, связано ли решение об увольнении Романа Бессмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна была бы приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран нормандского формата.

      Напомним! Третьего июня президент Владимир Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.

      У Зеленского называют Минский переговорный процесс единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, которые касаются Донбасса. В частности по прекращению огня, возвращению узников, обмену удерживаемыми лицами.

      Роман Бессмертный представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, но Зеленский его уволил. Дипломат узнал о своем увольнении из СМИ, а не от президента.

      Коротко: Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ

      К слову, за время последнего участия Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса в первую очередь будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

      Что такое Трехсторонняя контактная группа?Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.

      Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Офіс Президента Украина – Россия Владимир Зеленский Роман Бессмертный Минские договоренности Леонид Кучма
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