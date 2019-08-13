У Зеленского прокомментировали увольнение Бессмертного

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного из переговорной группы в Минске. В Офисе президента считают, что под руководством Леонида Кучмы сформируется наиболее эффективная команда.

ОПУ утверждает, что команда Кучмы сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, пишет "Украинская правда".

Бессмертный о своем увольнении: Я открыто говорил, как нужно действовать, – Бессмертный

Однако в Офисе президента так и не ответили на вопрос, связано ли решение об увольнении Романа Бессмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна была бы приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран нормандского формата.

Напомним! Третьего июня президент Владимир Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.

У Зеленского называют Минский переговорный процесс единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, которые касаются Донбасса. В частности по прекращению огня, возвращению узников, обмену удерживаемыми лицами.

Роман Бессмертный представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, но Зеленский его уволил. Дипломат узнал о своем увольнении из СМИ, а не от президента.

Коротко: Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ

К слову, за время последнего участия Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса в первую очередь будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

Что такое Трехсторонняя контактная группа?Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.



Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.