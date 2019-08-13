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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      У Зеленського прокоментували звільнення Безсмертного

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного з переговорної групи у Мінську. В Офісі президента вважають, що під керівництвом Леоніда Кучми сформується найбільш ефективна команда.

      ОПУ стверджує, що команда Кучми зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську, пише "Українська правда".

      Безсмертний про своє звільнення: Я відкрито говорив, як потрібно діяти, – Безсмертний

      Однак в Офісі президента так і не відповіли на питання, чи пов'язане рішення про звільнення Романа Безсмертного із його заявою про те, що Україна після загибелі 4 військових під Павлополем на Донбасі мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн нормандського формату.

      Нагадаємо! Третього червня президент Володимир Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.

      У Зеленського називають Мінський переговорний процес єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести перемовини з важливих питань, що стосуються Донбасу. Зокрема щодо припиненню вогню, повернення в’язнів, обміну утримуваними особами.

      Роман Безсмертний представляв Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, але Зеленський його звільнив. Дипломат дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, а не від президента.

      Коротко: Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ

      До слова, за час останньої участі Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.

      Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Роман Безсмертний Володимир Зеленський Офіс Президента Мінські домовленості Леонід Кучма
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