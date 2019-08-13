Бойовики продовжують гатити по ЗСУ: чи вдалося уникнути втрат

Ворог стріляв по позиціях українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З початку доби зафіксовано 8 випадків порушення перемир'я.

Ворог обстрілював позиції українських підрозділів в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає штаб Операції об'єднаних сил.

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Протягом доби окупанти здійснили 8 обстрілів. Позиції біля Талаківки та Водяного тричі уразили з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Захисників у районі Гнутово обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Новогнатівки сепаратисти гатили з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Бойовики також двічі уразили Новотроїцьке зі станкового протитанкового та великокаліберного кулемета. Красногорівку обстріляли зі стрілецької зброї.

Про втрати української армії з початку доби нічого не повідомлялось. Раніше внаслідок обстрілу був поранений український військовий.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що 13 серпня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного з переговорної групи у Мінську. Він вважає, що під керівництвом Леоніда Кучми переговорна група досягне більших результатів у переговорах з Росією.