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      Бойовики продовжують гатити по ЗСУ: чи вдалося уникнути втрат

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Укрінформ

      Ворог стріляв по позиціях українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З початку доби зафіксовано 8 випадків порушення перемир'я.

      Ворог обстрілював позиції українських підрозділів в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає штаб Операції об'єднаних сил

      До теми: Запущена ситуація, – у Путіна прокоментували українсько-російські відносини

      Протягом доби окупанти здійснили 8 обстрілів. Позиції біля Талаківки та Водяного тричі уразили з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Захисників у районі Гнутово обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. 

      В районі Новогнатівки сепаратисти гатили з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Бойовики також двічі уразили Новотроїцьке зі станкового протитанкового та великокаліберного кулемета. Красногорівку обстріляли зі стрілецької зброї. 

      Про втрати української армії з початку доби нічого не повідомлялось. Раніше внаслідок обстрілу був поранений український військовий.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Зазначимо, що 13 серпня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного з переговорної групи у Мінську. Він вважає, що під керівництвом Леоніда Кучми переговорна група досягне більших результатів у переговорах з Росією.

      як розгортаються події на донбасі:
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Перемир'я Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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