Безсмертний вперше прокоментував своє звільнення в ефірі 24 каналу: головні тези

Про причину звільнення, зустріч з новими депутатами, обмін українських полонених, указ Зеленського про громадянство України росіянам та перспективи мінського та нормандського форматів перемовин – в прямому ефірі 24 каналу розповів дипломат Роман Безсмертний.

Реакція Безсмертного на своє звільнення

Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з переговорної групи в Мінську. Сам Безсмертний вважає, що все через його публічну позицію.

Важливо! У Зеленського прокоментували звільнення Безсмертного

– Повпливала і моя позиція щодо тактики дій на лінії розмежування чи в переговорній групі в Мінську. Останні місяці я відкрито і чесно говорив, як потрібно діяти. Адже я розумію, що може бути далі, тому коректно висловлювався. Починаючи від того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни, його потрібно робити. Не треба телефонувати Путіну, а треба діяти, до того ж різко та послідовно.

– Очевидно, що така моя позиція не "до двору". Тим паче, це право президента. Єдине, зараз шкода, що я витратив 2 місяці і за цей час підготував указ, який мав внормувати роботу делегації. Також підготував проект закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у війні.



Роман Безсмертний

– За свою кар'єру я намагався підказувати президентам, у який бік треба рухатися, однак були й моменти, де йому довелося змовчати, піти на компроміс.

– У 2016 році було очевидно, що на війні почали робити бізнес, особливо після перших повідомлень про "Укроборонпром". Я не звинувачую самого Порошенка. На тих схемах заробляв будь-хто, але програла Україна. А Володимир Зеленський, хоч і має бажання зробити як краще, але сунеться у пастку. Адже просто не розуміє з чим має справу. І це він робить сам, ніхто його на це не скеровує.

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– Його свідоме переконання, що Путін у цій ситуації може бути якимось союзником. Але у цьому протистоянні він виглядає як миша, що довірилася коту. Цей кіт пограється з мишею, а потім він її покарає за це.

Коли звільнять українських полонених

Роман Безсмертний заявив, що з української та російської сторін ведуться розмови про обмін полоненими. Але колишній представник України в переговорній групі в Мінську запевнив, що для цього Україна має зайняти дещо іншу позицію, аби залучити до цього питання інші країни.

– Зараз іде дуже складна робота правового очищення з обох сторін. Країни обмінюються цифрами і там зараз дискутується дві проблеми: робити звільнення по мірі того, як іде правове очищення, чи потім звільнити вже всіх разом.

Ні прізвищ, ні цифр (щодо обміну полонених, – 24 канал) я називати не буду, тому що так домовлено. Але така робота ведеться, я сподіваюся що зусиллями усіх учасників цього процесу вона завершиться. Найпізніший термін такої правової чистки – близько 6 тижнів, тобто майже два місяці,

– прокоментував Безсмертний.

– Варто бути дуже обережними з цифрами, бо тільки тих, про кого відомо, вже багато: 120 людей захоплено в Криму, 69 – в Луганську та Донецьку, 24 моряки, але це ми знаємо лише якусь частину. Адже невідомо про тих, кого викрали не тільки в Росії, а й в Білорусі. А по-друге, щодо безвісти зниклих, то ми з часом можемо дізнаватися, що вони перебувають в Росії.



Українські моряки у полоні РФ / Інфографіка 24 каналу

– Якби Україна зайняла позицію, що це війна і є військовополонені, і сама відносилися до них так, та ще й вимагали б такої позиції з іншої сторони, то ця процедура дозволяла б задіяти міжнародні інстанції. А так, у нас моряки йдуть по рішенню Міжнародного трибуналу, є засуджені в Росії, є засуджені в Криму тощо. А це свідчить про дуже серйозні прогалини в роботі, які стосуються статусу цих осіб.

Указ Зеленсь кого про спрощене надання громадянства України росіянам

Роман Безсмертний заявив, що указ Володимира Зеленського про спрощену процедуру надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань в РФ та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі, є незаконним.

Нинішній указ, підписаний президентом Зеленським, є незаконним та неконституційним. Бо президент не має права встановлювати порядок набуття чи позбавлення українського громадянства,

– заявив Безсмертний.

Зеленський може лише видати акт про надання громадянства або позбавлення, якщо для цього є законні підстави. А замість того, щоб людині, яка розуміє українську мову і нею вже спілкується, Президент видав, особисто для мене, незрозумілий документ, який абсолютно ніяк не впливає на порядок набуття громадянства, але створює додаткові колізії в українському законодавстві.



Володимир Зеленський

Про зустріч Безсмертного з новими депутатами

Український дипломат Роман Безсмертний розповів, що зустрічався з новими депутатами щодо своєї ідеї про досягнення миру у війні з Росією. Загалом, за його словами, вийшла продуктивна розмова.

Шкода часу, який я витратив, аби підготувати проект закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у війні. Про цю ідею я вже поговорив з окремими представниками відомств та міністерств. З точки зору нинішньої ситуації, вона могла б дати дуже сильний крок, тим більше, що я почав спілкуватися з молодим депутатським корпусом,

– сказав дипломат.

– Ми домовилися про продовження спілкування, бо я розумію, що їм доведеться приймати цей закон. В нас вийшла продуктивна розмова, але я дізнався неприємні речі про організацію роботи майбутнього парламенту щодо реінтеграції Донбасу, що мене аж сконфузило.

На запитання ведучої 24 каналу, з ким саме він зустрічався, Безсмертний відповів, що з партією "Слуга народу", адже вона в більшості в парламенті.



Як розподіляться місця у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

– Молоді депутати мають бажання дати відповідь на складні питання, але їм не вистачає знань та розуміння ситуації. Я чесно виступав в ролі людини, яка намагалася підказати щось. Коли я бачив позицію президента, який казав, що треба робити перше і друге, я йому відповідав, що знаю, що вони не будуть цього робити.

Перспективи мінського та нормандського форматів перемовин

Зараз ведеться розмова про можливість розширення нормандського формату.

– Структурно нормандський формат дуже складний. Напередодні зустрічі лідерів зазвичай бачаться політичні директори, міністри закордонних справ, глави урядів, може навіть політичні радники, а тоді лідери. В нас немає міністра, уряду, тому очевидно, що тут буде певна затримка. З організаційних і політичних питань зустріч відтерміновується.

В мінському процесі я намагався пояснити, що Україна знаходиться на перехідному етапі. Дайте можливість політично сформувати модель відповіді. Зустріч буде або непродуктивною, бо Володимиру Зеленському вона вже не потрібна буде, або, якщо розраховувати на продуктивність, то вона має бути дещо пізніше,

– відповів Безсмертний.

– Там іде дуже складна робота правового очищення з обох сторін. Там зараз дискутується дві проблеми: робити звільнення по мірі того, як іде правове очищення, чи пізніше, але усіх разом. Ні прізвищ, ні цифр я називати не буду, бо так домовлено. Але така робота ведеться і, я сподіваюся, що зусиллями усіх учасників цього процесу вона завершиться.