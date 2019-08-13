Я дізнався неприємні речі, – Безсмертний розповів деталі зустрічі з новими депутатами
Український дипломат Роман Безсмертний розповів, що зустрічався з новими депутатами щодо своєї ідеї про досягнення миру у війні з Росією. Загалом, за його словами, вийшла продуктивна розмова, але на ній він дізнався деякі неприємні речі.
Про це він сказав у прямому ефірі 24 каналу.
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Безсмертний наголлосив, що йому шкода часу, який він витратив, аби підготував проект закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у війні.
Я не хочу її розкривати, бо впродовж останніх років я запропонував три ідеї, які були успішно дискредитовані. А про цю ідею я вже поговорив з окремими представниками відомств та міністерств. З точки зору нинішньої ситуації, вона могла б дати дуже сильний крок, тим більше, що я почав спілкуватися з молодим депутатським корпусом,
– заявив дипломат.
На запитання ведучої 24 каналу, з ким саме він зустрічався, Безсмертний відповів, що з партією "Слуга народу", адже вона в більшості в парламенті.
"Ми домовилися про продовження спілкування, бо я розумію, що їм доведеться приймати цей закон. В нас вийшла продуктивна розмова, але я дізнався неприємні речі про організацію роботи майбутнього парламенту щодо реінтеграції Донбасу, що мене аж сконфузило", – прокоментував дипломат. Про що саме йшлося Безсмертний не розповів.
Партія "Слуга народу"
Він додав, що молоді депутати мають бажання дати відповідь на складні питання, але їм не вистачає знань та розуміння ситуації.
"Я чесно виступав в ролі людини, яка намагалася підказати щось. Коли я бачив позицію президента, який казав, що треба робити перше і друге, я йому відповідав, що знаю, що вони не будуть цього робити", – підсумував Безсмертний.
До слова, за час останньої участі Роман Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.