Я дізнався неприємні речі, – Безсмертний розповів деталі зустрічі з новими депутатами

Український дипломат Роман Безсмертний розповів, що зустрічався з новими депутатами щодо своєї ідеї про досягнення миру у війні з Росією. Загалом, за його словами, вийшла продуктивна розмова, але на ній він дізнався деякі неприємні речі.

Про це він сказав у прямому ефірі 24 каналу.

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Безсмертний наголлосив, що йому шкода часу, який він витратив, аби підготував проект закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у війні.

Я не хочу її розкривати, бо впродовж останніх років я запропонував три ідеї, які були успішно дискредитовані. А про цю ідею я вже поговорив з окремими представниками відомств та міністерств. З точки зору нинішньої ситуації, вона могла б дати дуже сильний крок, тим більше, що я почав спілкуватися з молодим депутатським корпусом,

– заявив дипломат.

На запитання ведучої 24 каналу, з ким саме він зустрічався, Безсмертний відповів, що з партією "Слуга народу", адже вона в більшості в парламенті.

"Ми домовилися про продовження спілкування, бо я розумію, що їм доведеться приймати цей закон. В нас вийшла продуктивна розмова, але я дізнався неприємні речі про організацію роботи майбутнього парламенту щодо реінтеграції Донбасу, що мене аж сконфузило", – прокоментував дипломат. Про що саме йшлося Безсмертний не розповів.



​Партія "Слуга народу"

Він додав, що молоді депутати мають бажання дати відповідь на складні питання, але їм не вистачає знань та розуміння ситуації.

"Я чесно виступав в ролі людини, яка намагалася підказати щось. Коли я бачив позицію президента, який казав, що треба робити перше і друге, я йому відповідав, що знаю, що вони не будуть цього робити", – підсумував Безсмертний.

До слова, за час останньої участі Роман Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.