19:45
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Я дізнався неприємні речі, – Безсмертний розповів деталі зустрічі з новими депутатами

      418 Читать новость на русском
      Роман Безсмертний
      Роман Безсмертний / Фото з відкритих джерел

      Український дипломат Роман Безсмертний розповів, що зустрічався з новими депутатами щодо своєї ідеї про досягнення миру у війні з Росією. Загалом, за його словами, вийшла продуктивна розмова, але на ній він дізнався деякі неприємні речі.

      Про це він сказав у прямому ефірі 24 каналу.

      Актуально! Я відкрито говорив, як потрібно діяти, – Безсмертний прокоментував своє звільнення

      Безсмертний наголлосив, що йому шкода часу, який він витратив, аби підготував проект закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у війні.

      Я не хочу її розкривати, бо впродовж останніх років я запропонував три ідеї, які були успішно дискредитовані. А про цю ідею я вже поговорив з окремими представниками відомств та міністерств. З точки зору нинішньої ситуації, вона могла б дати дуже сильний крок, тим більше, що я почав спілкуватися з молодим депутатським корпусом,
      – заявив дипломат.

      На запитання ведучої 24 каналу, з ким саме він зустрічався, Безсмертний відповів, що з партією "Слуга народу", адже вона в більшості в парламенті.

      "Ми домовилися про продовження спілкування, бо я розумію, що їм доведеться приймати цей закон. В нас вийшла продуктивна розмова, але я дізнався неприємні речі про організацію роботи майбутнього парламенту щодо реінтеграції Донбасу, що мене аж сконфузило", – прокоментував дипломат. Про що саме йшлося Безсмертний не розповів. 

      Партія
      ​Партія "Слуга народу"

      Він додав, що молоді депутати мають бажання дати відповідь на складні питання, але їм не вистачає знань та розуміння ситуації.

      "Я чесно виступав в ролі людини, яка намагалася підказати щось. Коли я бачив позицію президента, який казав, що треба робити перше і друге, я йому відповідав, що знаю, що вони не будуть цього робити", – підсумував Безсмертний. 

      До слова, за час останньої участі Роман Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      12333
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Роман Безсмертний Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Операція ліквідація, або Чому військові прокурори заметушилися?
      сьогодні , 19:30 Операція ліквідація, або Чому військові прокурори заметушилися?
      Артем Овдієнко 198
      Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      сьогодні , 17:45 Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій
      Інна Жолобович 845
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сьогодні , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 278
      Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      сьогодні , 16:24 Хто такий Роман Безсмертний: що відомо про звільненого представника України в ТКГ
      3241
      Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      сьогодні , 16:01 Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"
      607
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук