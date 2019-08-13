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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Я узнал неприятные вещи, – Бессмертный рассказал о деталях встречи с новыми депутатами

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      Роман Бессмертный
      Роман Бессмертный / Фото из открытых источников

      Украинский дипломат Роман Бессмертный рассказал, что встречался с новыми депутатами относительно своей идеи о достижении мира в войне с Россией. В общем, по его словам, получился продуктивный разговор, но в нем он узнал некоторые неприятные вещи.

      Об этом он сказал в прямом эфире 24 канала.

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      Бессмертный отметил, что ему жаль времени, которое он потратил, чтобы подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне.

      Я не хочу ее раскрывать, потому что на протяжении последних лет я предложил три идеи, которые были успешно дискредитированы. А об этой идее я уже поговорил с отдельными представителями ведомств и министерств. С точки зрения нынешней ситуации, она могла бы дать очень сильный шаг, тем более, что я начал общаться с молодым депутатским корпусом,
      – заявил дипломат.

      На вопрос ведущей 24 канала, с кем именно он встречался, Бессмертный ответил, что с партией "Слуга народа", ведь она в большинстве в парламенте.

      "Мы договорились о продолжении общения, я понимаю, что им придется принимать этот закон. У нас получился продуктивный разговор, но я узнал неприятные вещи об организации работы будущего парламента о реинтеграции Донбасса, что меня аж сконфузило", – прокомментировал дипломат. О чем именно шла речь Бессмертный не рассказал.

      Партія
      ​Партия "Слуга народа"

      Он добавил, что молодые депутаты имеют желание дать ответ на сложные вопросы, но им не хватает знаний и понимания ситуации.

      "Я честно выступал в роли человека, который пытался подсказать что-то. Когда я видел позицию президента, который говорил, что надо делать первое и второе, я ему отвечал, что знаю, что они не будут этого делать", – подытожил Безсмертный.

      К слову, за время последнего участия Романа Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса в первую очередь будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

      Смотрите видео полного интервью Романа Бессмертного в эфире 24 канала:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Роман Бессмертный Верховная Рада Слуга народа
      Источник: 24 канал
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