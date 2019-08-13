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      Указ Зеленського про спрощене надання громадянства України росіянам є незаконним, – Безсмертний

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      Указ Зеленського про спрощення надання громадянства України росіянам є незаконним, – Безсмертний
      Указ Зеленського про спрощення надання громадянства України росіянам є незаконним, – Безсмертний / Getty Images

      Роман Безсмертний заявив, що указ Володимира Зеленського про спрощену процедуру надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань в РФ та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі, є незаконним.

      Про це політик заявив у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Я відкрито говорив, як потрібно діяти, – Безсмертний прокоментував своє звільнення

      Безсмертний зазначив, що авторами чинного закону про громадянство є він особисто та Геннадій Удовенко.

      А нинішній указ, підписаний президентом Зеленським, є незаконним та неконституційним. Бо президент не має права встановлювати порядок набуття чи позбавлення українського громадянства,
      – заявив Безсмертний.

      За словами політика, Зеленський може лише видати акт про надання громадянства або позбавлення, якщо для цього є законні підстави.

      "Замість того, щоб людині, яка розуміє українську мову і нею вже спілкується, Президент видав, особисто для мене, незрозумілий документ, який абсолютно ніяк не впливає на порядок набуття громадянства, але створює додаткові колізії в українському законодавстві", – відповів Безсмертний.

      Політик запевнив, що для тих, хто воював на стороні України, є можливість через комісію при Президенті України подати заяву про виконання відповідних вимог і отримати українське громадянство.  "Я стверджую це, як автор цього закону. Більш ліберального закону про набуття громадянства немає в жодній країні світу", – підсумував він.

      Що відомо про указ Зеленського?

      Зазначимо, що указ про надання українського громадянства росіянам Володимир Зеленський оприлюднив 13 серпня.


      Указ Зеленського про спрощення надання громадянства України іноземцям

      Для того, аби отримати паспорт України росіяни мають подати:

      • Декларацію про відмову від громадянства РФ;
      • Документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка МЗС України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабміном порядку).

      Для того, аби отримати паспорт України іноземні добровольці мають подати:

      • Декларацію про відмову від іноземного громадянства.
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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Роман Безсмертний Володимир Зеленський Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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