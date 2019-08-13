Указ Зеленского об упрощенном предоставлении гражданства россиянам незаконен, – Бессмертный
Роман Безсмертный заявил, что указ Владимира Зеленского об упрощенной процедуре предоставления гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическим преследованиям в РФ, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе, является незаконным.
Об этом политик заявил в прямом эфире 24 канала.
Важно! Я открыто говорил, как нужно действовать, – Бессмертный прокомментировал свое увольнение
Бессмертный отметил, что авторами действующего закона о гражданстве являются он лично и Геннадий Удовенко.
А нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконен и неконституционен. Потому что президент не имеет права устанавливать порядок приобретения или лишения украинского гражданства,
– заявил Бессмертный.
По словам политика, Зеленский может только выдать акт о предоставлении гражданства или лишения, если для этого есть законные основания.
"Вместо того, чтобы человеку, который понимает украинский язык и на нем уже общается, Президент выдал, лично для меня, непонятный документ, который абсолютно никак не влияет на порядок приобретения гражданства, но создает дополнительные коллизии в украинском законодательстве", – сказал Бессмертный.
Политик заверил, что для тех, кто воевал на стороне Украины, есть возможность через комиссию при Президенте Украины подать заявление о выполнении соответствующих требований и получить украинское гражданство. "Я утверждаю это, как автор этого закона. Более либерального закона о получении гражданства нет ни в одной стране мира", – подытожил он.
Что известно об указе Зеленского?
Отметим, что указ о предоставлении украинского гражданства россиянам Владимир Зеленский обнародовал 13 августа.
Указ Зеленского об упрощении предоставления гражданства Украины иностранцам
Для того, чтобы получить паспорт Украины россияне должны подать:
- Декларацию об отказе от гражданства РФ;
- Документ, подтверждающий преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).
Для того, чтобы получить паспорт Украины иностранные добровольцы должны подать:
- Декларацию об отказе от иностранного гражданства.