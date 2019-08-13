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      Указ Зеленского об упрощенном предоставлении гражданства россиянам незаконен, – Бессмертный

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      Указ Зеленского об упрощении предоставления гражданства Украины россиянам незаконен, – Бессмертный
      Указ Зеленского об упрощении предоставления гражданства Украины россиянам незаконен, – Бессмертный / Getty Images

      Роман Безсмертный заявил, что указ Владимира Зеленского об упрощенной процедуре предоставления гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическим преследованиям в РФ, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе, является незаконным.

      Об этом политик заявил в прямом эфире 24 канала.

      Важно! Я открыто говорил, как нужно действовать, – Бессмертный прокомментировал свое увольнение

      Бессмертный отметил, что авторами действующего закона о гражданстве являются он лично и Геннадий Удовенко.

      А нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконен и неконституционен. Потому что президент не имеет права устанавливать порядок приобретения или лишения украинского гражданства,
      – заявил Бессмертный.

      По словам политика, Зеленский может только выдать акт о предоставлении гражданства или лишения, если для этого есть законные основания.

      "Вместо того, чтобы человеку, который понимает украинский язык и на нем уже общается, Президент выдал, лично для меня, непонятный документ, который абсолютно никак не влияет на порядок приобретения гражданства, но создает дополнительные коллизии в украинском законодательстве", – сказал Бессмертный.

      Политик заверил, что для тех, кто воевал на стороне Украины, есть возможность через комиссию при Президенте Украины подать заявление о выполнении соответствующих требований и получить украинское гражданство. "Я утверждаю это, как автор этого закона. Более либерального закона о получении гражданства нет ни в одной стране мира", – подытожил он.

      Что известно об указе Зеленского?

      Отметим, что указ о предоставлении украинского гражданства россиянам Владимир Зеленский обнародовал 13 августа.


      Указ Зеленского об упрощении предоставления гражданства Украины иностранцам

      Для того, чтобы получить паспорт Украины россияне должны подать:

      • Декларацию об отказе от гражданства РФ;
      • Документ, подтверждающий преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).

      Для того, чтобы получить паспорт Украины иностранные добровольцы должны подать:​

      • Декларацию об отказе от иностранного гражданства.
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      Теги: Новости Украины Роман Бессмертный Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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