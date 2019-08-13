Президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

Об этом говорится указе президента №594/2019. Он вступает в силу со дня публикации.

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Указ Зеленского об упрощении предоставления гражданства Украины иностранцам

Для того, чтобы получить паспорт Украины россияне должны подать:

Декларацию об отказе от гражданства РФ;

Документ, подтверждающий преследование по политическим убеждениям (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).

Для того, чтобы получить паспорт Украины иностранные добровольцы должны подать:

Декларацию об отказе от иностранного гражданства.

В связи с этим, Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Рады проект закона Украины об упрощении порядка приобретения украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическим преследованиям, и иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили или до сих пор проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

Кому еще Зеленский хочет упростить получение гражданства Украины? Власть рассматривает возможность предоставления этническим украинцам, живущим за границей, второго гражданства – Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах. Соответствующий механизм уже начало разрабатывать Министерство иностранных дел.