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      Зеленський може поїхати до Макрона одночасно з Путіним, – Безсмертний

      723 Читать новость на русском
      Роман Безсмертний
      Роман Безсмертний / misto.vn.ua

      Володимир Путін та Еммануель Макрон збираються провести зустріч, де обговорять ситуацію в Україні. Тоді ж, імовірно, запланують нову зустріч у нормандському форматі – це переговори щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі представників Німеччини, Франції, Росії та України.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Роман Безсмертний.

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      "В цих числах (Путін збирається до Франції 19 серпня, – 24 канал) відбудеться зустріч не тільки президента РФ з Еммануелем Макроном, а й зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції. Також відбудуться консультації з спецпредставником США Куртом Волкером та зустріч з певними представниками Німеччини", – наголосив Безсмертний.

      Дипломат звернув увагу, що ще пів року тому епіцентром системи був Берлін, а зараз Париж. Він припустив, що це є бажання самого президента Франції й ситуація, яка складається в європейській політиці.

      Зустрічі в нормандському форматі не потрібно чекати зараз

      Безсмертний заявив, що це через те, що в Росії 8 вересня відбудеться день голосування, де обиратимуть губернаторів, членів сенату та місцеві ради.

      Сьогодні для Володимира Путіна зробити такий крок, а саме зустріч у нормандському форматі, – це втратити. Він на це не піде, бо "Єдина Росія" просідає в рейтингу. Теза, яку Путін весь час тримає: "Українці вороги", "Американці вороги". Він витримує цю позицію, а зворотній крок для нього означає просідання. Він на це не піде, йому треба тримати Росію в страху,
      – прокоментував дипломат.

      Володимир Путін
      Володимир Путін

      Як проходить зустріч у нормандському форматі? "Структурно нормандський формат дуже складний. Напередодні зустрічі лідерів зазвичай бачаться політичні директори, міністри закордонних справ, глави урядів, може навіть політичні радники, а тоді лідери. В нас немає міністра, уряду, тому очевидно, що тут буде певна затримка. З організаційних і політичних питань зустріч відтерміновується", – додав Безсмертний.

      Про мінський формат та Україну

      "В мінському процесі я намагався пояснити, що Україна знаходиться на перехідному етапі. Дайте можливість політично сформувати модель відповіді", – заявив Роман Безсмертний.

      На його думку, зустріч буде або непродуктивною, бо Володимиру Зеленському вона вже не потрібна буде, або, якщо розраховувати на продуктивність, то вона має бути дещо пізніше.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      "В мінському процесі іде дуже складна робота правового очищення з обох сторін. Там зараз дискутується дві проблеми: робити звільнення по мірі того, як іде правове очищення, чи пізніше, але усіх разом. Ні прізвищ, ні цифр я називати не буду, бо так домовлено. Але така робота ведеться і, я сподіваюся, що зусиллями усіх учасників цього процесу вона завершиться", – пояснив Безсмертний.

      Дивіться відео повного інтерв'ю Романа Безсмертного в ефірі 24 каналу:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Роман Безсмертний Мінські домовленості Володимир Путін Нормандський формат Еммануель Макрон Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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