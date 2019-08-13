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      Каковы перспективы Минского и Нормандского форматов переговоров: объяснения Бессмертного

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      Роман Бессмертный
      Роман Бессмертный / misto.vn.ua

      О Нормандском формате и ситуации в Украине собираются говорить Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Российский президент поедет к французскому на встречу. Тогда же, вероятно, запланируют новую встречу в Нормандском формате. Это переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе представителей Германии, Франции, России и Украины.

      О Нормандском формате

      Сейчас ведется разговор о возможности расширения Нормандского формата. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Роман Бессмертный.

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      "Обратите внимание, что еще пол года назад эпицентром системы был Берлин, а сейчас Париж. Это и желание самого президента Франции и ситуация, которая складывается в европейской политике", – сообщил Бессмертный.

      Он также объяснил, почему встречи в Нормандском формате не нужно ждать сейчас. В России 8 сентября состоится день голосований, где будут выбирать губернаторов, членов сената, местные советы. Сегодня для Владимира Путина сделать такой шаг, а именно встреча в Нормандском формате, – это потерять. Он на это не пойдет, потому что "Единая Россия" проседает в рейтинге. Тезис, который Путин все время держит: "Украинцы – враги", "Американцы – враги". Он выдерживает эту позицию, а обратный шаг для него означает просадку. Он на это не пойдет, ему надо держать Россию в страхе.

      Володимир Путін
      Владимир Путин

      "Структурно Нормандский формат очень сложный. Накануне встречи лидеров обычно видятся политические директоры, министры иностранных дел, главы правительств, может даже политические советники, а потом лидеры. У нас нет министра, правительства, поэтому очевидно, что здесь будет определенная задержка. По организационным и политическим вопросам встреча отсрочивается", – добавил Бессмертный.

      О Минском формате

      "В Минском процессе я пытался объяснить, что Украина находится на переходном этапе. Дайте возможность политически сформировать модель ответа", – заявил Роман Бессмертный.

      По его мнению, встреча будет или непродуктивной, потому что Владимиру Зеленскому она уже не нужна будет, или, если рассчитывать на производительность, то она должна быть несколько позже.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      "В Минском процессе идет очень сложная работа правовой очистки с обеих сторон. Там сейчас дискутируются две проблемы: делать увольнения по мере того, как идет правовая очистка, или позже, но всех вместе. Ни фамилий, ни цифр я называть не буду, потому что так договорено. Но такая работа ведется и, я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса она завершится", – пояснил Бессмертный.

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      Теги: Новости Украины Роман Бессмертный Новости политики Минские договоренности Новости Франции Новости России Эммануэль Макрон Владимир Путин Нормандский формат
      Источник: 24 канал
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