Бессмертный впервые прокомментировал свое увольнение в эфире 24 канала: главные тезисы

О причине увольнения, встреча с новыми депутатами, обмен украинских пленных, указ Зеленского о гражданстве Украины россиянам и перспективы минского и нормандского форматов переговоров - в прямом эфире 24 канала рассказал дипломат Роман Бессмертный.

Реакция Бессмертного на свое увольнение

Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с переговорной группы в Минске. Сам Бессмертный считает, что все из-за его публичной позиции.

Важно! У Зеленского прокомментировали увольнение Бессмертного

– Повлияла и моя позиция относительно тактики действий на линии разграничения или в переговорной группе в Минске. Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать. Ведь я понимаю, что может быть дальше, потому корректно высказывался. Начиная от того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, причем резко и последовательно.

– Очевидно, что такая моя позиция не "ко двору". Тем более, это право президента. Единственное, сейчас жаль, что я потратил 2 месяца и за это время подготовил указ, который должен нормировать работу делегации. Также подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне.



Роман Бессмертный

– За свою карьеру я пытался подсказывать президентам, в какую сторону надо двигаться, однако были и моменты, где ему пришлось смолчать, пойти на компромисс.

– В 2016 году было очевидно, что на войне начали делать бизнес, особенно после первых сообщений об "Укроборонпроме". Я не виню самого Порошенко. На этих схемах зарабатывал любой, но проиграла Украина. А Владимир Зеленский, хотя и имеет желание сделать как лучше, но движется в ловушку. Ведь просто не понимает с чем имеет дело. И это он делает сам, никто его на это не направляет.

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– Его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Но в этом противостоянии он выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграет с мышью, а затем он ее накажет за это.

Когда освободят украинских пленных

Роман Безсмертный заявил, что с украинской и российской сторон ведутся разговоры об обмене пленными. Но бывший представитель Украины в переговорной группе в Минске заверил, что для этого Украина должна занять несколько иную позицию, чтобы привлечь к этому вопросу другие страны.

– Сейчас идет очень сложная работа правовой очистки с обеих сторон. Страны обмениваются цифрами и там сейчас обсуждаются две проблемы: делать освобождение по мере того, как идет правовая очистка, или потом освободить уже всех вместе.

Ни фамилий, ни цифр (по обмену пленных – 24 канал) я называть не буду, потому что так договорились. Но такая работа ведется, я надеюсь что усилиями всех участников этого процесса она завершится. Поздний срок такой правовой чистки – около 6 недель, то есть почти два месяца,

– прокомментировал Безсмертный.

– Следует быть очень осторожными с цифрами, потому что только тех, о ком известно, уже много: 120 человек захвачены в Крыму, 69 – в Луганске и Донецке, 24 моряка, но это мы знаем лишь какую-то часть. Ведь неизвестно о тех, кого похитили не только в России, но и в Беларуси. А во-вторых, что касается без вести пропавших, то со временем можем узнавать, что они находятся в России.



Украинские моряки в плену РФ / Инфографика 24 канала

– Если бы Украина заняла позицию, что это война и есть военнопленные, и сама относились к ним так, да еще и требовали бы такой позиции с другой стороны, то эта процедура позволяла бы задействовать международные инстанции. А так у нас моряки идут по решению Международного трибунала, есть осужденные в России, есть осужденные в Крыму и тому подобное. А это свидетельствует об очень серьезных пробелах в работе, которые касаются статуса этих лиц.

Указ Зеленского об упрощенном предоставлении гражданства Украины россиянам

Роман Безсмертный заявил, что указ Владимира Зеленского об упрощенной процедуре предоставления гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическим преследованиям в РФ и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе, незаконен.

Нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконен и неконституционен. Потому что президент не имеет права устанавливать порядок приобретения или лишения украинского гражданства,

– заявил Бессмертный.

Зеленский может только выдать акт о предоставлении гражданства или лишения, если для этого есть законные основания. А вместо того, чтобы человеку, который понимает украинский язык и на нем уже общается, Президент выдал, лично для меня, непонятный документ, который абсолютно никак не влияет на порядок приобретения гражданства, но создает дополнительные коллизии в украинском законодательстве.



Владимир Зеленский

О встрече Бессмертного с новыми депутатами

Украинский дипломат Роман Бессмертный рассказал, что встречался с новыми депутатами относительно своей идеи о достижении мира в войне с Россией. В целом, по его словам, вышел продуктивный разговор.

Жаль времени, которое я потратил, чтобы подготовить проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне. Об этой идее я уже поговорил с отдельными представителями ведомств и министерств. С точки зрения нынешней ситуации, она могла бы дать очень сильный шаг, тем более, что я начал общаться с молодым депутатским корпусом,

– сказал дипломат.

– Мы договорились о продолжении общения, я понимаю, что им придется принимать этот закон. У нас вышел продуктивный разговор, но я узнал неприятные вещи об организации работы будущего парламента по реинтеграции Донбасса, меня даже сконфузило.

На вопрос ведущей 24 канала, с кем именно он встречался, Бессмертный ответил, что с партией "Слуга народа", ведь она в большинстве в парламенте.



Как распределятся места в Верховной Раде / инфографика 24 канала

– Молодые депутаты хотят ответить на сложные вопросы, но им не хватает знаний и понимания ситуации. Я честно выступал в роли человека, который пытался подсказать что-то. Когда я видел позицию президента, который говорил, что надо делать первое и второе, я ему отвечал, что знаю, что они не будут этого делать.

Перспективы минского и нормандского форматов переговоров

Сейчас ведется разговор о возможности расширения нормандского формата.

– Структурно нормандский формат очень сложен. Накануне встречи лидеров обычно видятся политические директора, министры иностранных дел, главы правительств, может даже политические советники, а тогда лидеры. У нас нет министра, правительства, поэтому очевидно, что здесь будет определенная задержка. По организационным и политическим вопросам встреча откладывается.

В минском процессе я пытался объяснить, что Украина находится на переходном этапе. Дайте возможность политически сформировать модель ответа. Встреча будет или непродуктивной, поскольку Владимиру Зеленскому она уже не нужна будет, или, если рассчитывать на производительность, то она должна быть несколько позже,

– ответил Безсмертный.

– Там идет очень сложная работа правовой очистки с обеих сторон. Там сейчас обсуждаются две проблемы: делать освобождение по мере того, как идет правовая очистка, или позже, но всех вместе. Ни фамилий, ни цифр я называть не буду, потому что так договорились. Но такая работа ведется и, я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса она завершится.