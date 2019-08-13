Еще в 2016 году было очевидно, что на войне строят бизнес, – Бессмертный

За свою политическую карьеру Роман Бессмертный успел поработать со всеми президентами. Он представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Однако сегодня, 13 августа, президент Зеленский уволил его.

К слову, именно Зеленский ранее, в июле 2019, назначил Бессмертного, вернув его в переговорный процесс, из которого тот вышел в 2016 году. В ТКГ он выступал за разработку стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма, а покинул ее из-за несовпадения с президентом Порошенко.

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Как сказал Роман Бессмертный в прямом эфире 24 канала, за свою карьеру он пытался подсказывать президентам, в какую сторону надо двигаться, однако были и моменты, где ему пришлось смолчать, пойти на компромисс.

Еще в 2016 году было очевидно, что на войне начали делать бизнес. Это стало ясно после первых сообщений об "Укроборонпроме" и т.д. Там явно просматривалась бизнес-составляющая. Я не виню самого Порошенко. На этих схемах зарабатывал кто-либо, но проиграла Украина,

– заявил Бессмертный.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

По его мнению, Владимир Зеленский, хотя и имеет желание сделать как лучше, но движется в ловушку. Ведь просто не понимает с чем имеет дело. И это он делает сам, никто его на это не направляет.

Его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Но в этом противостоянии он выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграет с мышью, а затем он ее накажет за это,

– отметил политик.

Он подчеркнул, что не понимает действий Зеленского и Порошенко, когда они звонили Меркель. Роман убежден, что нужно было четко дать команду армии действовать.

К слову, за время последнего участия Роман Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса прежде всего будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.