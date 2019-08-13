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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Ще у 2016 році було очевидно, що на війні будують бізнес, – Безсмертний

      350 Читать новость на русском
      Роман Безсмертний
      Роман Безсмертний / vybory.pravda.com.ua

      За свою політичну кар'єру Роман Безсмерний встиг попрацювати з усіма президентами. Він представляв Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. Однак сьогодні, 13 серпня, президент Зеленський звільнив його.

      До слова, саме Зеленський раніше, у липні 2019, призначив Безсмертного, повернувши його у переговорний процес, з якого той вийшов у 2016 році. У ТКГ він виступав за розробку стратегії реінтеграції Донбасу і Криму, а покинув її через розбіжність із президентом Порошенком.

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      Як сказав Роман Безсмертний у прямому ефірі 24 каналу, за свою кар'єру він намагався підказувати президентам, у який бік треба рухатися, однак були й моменти, де йому довелося змовчати, піти на компроміс. 

      Ще у 2016 році було очевидно, що на війні почали робити бізнес. Це стало зрозумілим після перших повідомлень про "Укроборонпром" тощо. Там явно проглядалася бізнесова складова. Я не звинувачую самого Порошенка. На тих схемах заробляв будь-хто, але програла Україна,
      – заявив Безсмертний.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Постачання відбувались через фірми-прокладки за завищеними у 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.

      На його думку, Володимир Зеленський, хоч і має бажання зробити як краще, але сунеться у пастку. Адже просто не розуміє з чим має справу. І це він робить сам, ніхто його на це не скеровує.

      Його свідоме переконання, що Путін у цій ситуації може бути якимось союзником. Але у цьому протистоянні він виглядає як миша, що довірилася коту. Цей кіт пограється з мишею, а потім він її покарає за це,
      – зауважив політик.

      Він підкреслив, що не розуміє дій Зеленського та Порошенка, коли вони дзвонили Меркель. Роман переконаний, що потрібно було чітко дати команду армії діяти.

      До слова, за час останньої участі Роман Безсмертного у переговорному процесі політик встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції президентської команди. Наприклад, він висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу найперше буде вигідним Росії. Крім того, нещодавно він заявив, що Україна повинна припинити переговори у Мінську.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Роман Безсмертний Володимир Зеленський Новини Росії Володимир Путін Петро Порошенко Війна
      Джерело: 24 канал
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