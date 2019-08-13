Коли відбудеться засідання РНБО щодо Донбасу: відповідь Данилюка

Наприкінці травня відбулося перше засідання РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського. Тоді обговорювали питання енергетичної безпеки та проблеми вугільної галузі. Наступним ж може стати засідання щодо ситуації на Донбасі, яке раніше обіцяли у відомстві.

Однак, очільник Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк наразі не хоче ставити часових рамок. Про це він розповів в інтерв'ю виданню BBC.

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Він зазначив: стосовно Донбасу найпростіше – це зробити ще одну заяву. Проте РНБО збирається не для того, щоб робити заяви. Треба дуже ретельно працювати для того, щоб вийти на якесь комплексне рішення.

Також нам треба продумувати, хто буде виконувати це рішення, як це буде реалізовано. Є комплекс заходів. Тому що будь-яка ідея, яку б ми озвучили, вона одна не спрацює,

– пояснив Данилюк.

"Вона в будь-якому разі буде вимагати комплекс заходів, а також розуміння, чого ми очікуємо і від іншої сторони", – додав чиновник.

Крім цього, секретар РНБО вважає, що зняття економічної блокади саме по собі нічого не принесе. Він закликав називати речі своїми іменами. Адже це не блокада, а обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію українських підприємств на неконтрольованій території.

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