Когда состоится заседание СНБО по Донбассу: ответ Данилюка

В конце мая состоялось первое заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского. Тогда обсуждали вопросы энергетической безопасности и проблемы угольной отрасли. Следующим же может стать заседание относительно ситуации на Донбассе, которое ранее обещали в ведомстве.

Однако, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк пока не хочет ставить временных рамок. Об этом он рассказал в интервью изданию BBC.

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Он отметил: в отношении Донбасса проще всего – это сделать еще одно заявление. Однако СНБО собирается не для того, чтобы делать заявления. Надо очень усердно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение.

Также нам надо продумывать, кто будет выполнять это решение, как это будет реализовано. Есть комплекс мероприятий. Потому что любая идея, какую бы мы озвучили, она одна не сработает,

– пояснил Данилюк.

"Она в любом случае будет требовать комплекс мер, а также понимания, чего мы ожидаем и от другой стороны", – добавил чиновник.

Кроме этого, секретарь СНБО считает, что снятие экономической блокады само по себе ничего не принесет. Он призвал называть вещи своими именами. Ведь это не блокада, а ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию украинских предприятий на неконтролируемой территории.

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