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      Когда состоится заседание СНБО по Донбассу: ответ Данилюка

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      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / 24 канал

      В конце мая состоялось первое заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского. Тогда обсуждали вопросы энергетической безопасности и проблемы угольной отрасли. Следующим же может стать заседание относительно ситуации на Донбассе, которое ранее обещали в ведомстве.

      Однако, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк пока не хочет ставить временных рамок. Об этом он рассказал в интервью изданию BBC.

       Важно! Не останутся без внимания, – секретарь СНБО Данилюк о смертельные обстрелы на Донбассе

      Он отметил: в отношении Донбасса проще всего – это сделать еще одно заявление. Однако СНБО собирается не для того, чтобы делать заявления. Надо очень усердно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение.

      Также нам надо продумывать, кто будет выполнять это решение, как это будет реализовано. Есть комплекс мероприятий. Потому что любая идея, какую бы мы озвучили, она одна не сработает,
      – пояснил Данилюк.

      "Она в любом случае будет требовать комплекс мер, а также понимания, чего мы ожидаем и от другой стороны", – добавил чиновник.

      Кроме этого, секретарь СНБО считает, что снятие экономической блокады само по себе ничего не принесет. Он призвал называть вещи своими именами. Ведь это не блокада, а ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию украинских предприятий на неконтролируемой территории.

      Первое заседание СНБО: что обсудили и о чем договорились – читайте здесь

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Александр Данилюк СНБО
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