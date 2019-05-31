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      Первое заседание СНБО: что обсудили и о чем договорились

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      31 мая состоялось первое заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского. На совещании обсуждались вопросы энергетической отрасли, в частности, угольной промышленности, ядерной и газовой энергетики.

      Глава государства отметил необходимость демонополизации энергетических рынков Украины, сообщает его пресс-служба.

      Читайте также: Какие изменения произойдут в СНБО: заявление новоназначенного секретаря Данилюка

      В то же время Зеленский озвучил о возможных рисках, связанных с введением новой модели рынка электроэнергии с 1 июля. Президент также напомнил, что одним из обязательств Украины перед ЕС является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков.

      Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры,
      – добавил Зеленский.

      "Большинство участников заседания сошлись на том, что вступление в силу закона о рынке электроэнергии необходимо отсрочить. Вопрос, на какой срок его переносить: на 3 месяца, на 9 месяцев, на год. Но была и позиция, что нужно готовиться к тому, что он все-таки будет введен", – сказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

      Президент заявил, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшился на 47%.

      "Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра – лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", – сказал он.

      Кроме того, на совещании по вопросам энергетической безопасности Зеленский напомнил, что два года назад погибло 8 горняков на шахте "Степная" ("Львовуголь"), а в этом году на оккупированной части Луганской области погибли 17 человек на шахте "Восток-Карбон".

      Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали,
      – подчеркнул глава государства.


      Первое заседание СНБО Зеленского в качестве президента / Источник: president.gov.ua

      Никаких решений не приняли, их обещают озвучить через две недели.

      О каких новых нормах идет речь?​Во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года приняли закон "О рынке электроэнергии". Он предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутреннесуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

      Запуск нового рынка запланирован на 1 июля. 24 мая представительство Европейского Союза и ЕБРР рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине, но ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

      В дальнейшем в таком новом формате открытых дискуссий на заседании СНБО будут решаться все проблемы Украины, в том числе и относительно войны на Донбассе и освобождения заложников.


      Заседание СНБО/ Джерело: president.gov.ua

      Заметим, президент Зеленский созвал СНБО после трагедии на шахте во Львовской области, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли.

      Что известно о трагедии на шахте "Лесная"?​В ночь на 29 мая на шахте "Лесная", в Сокальском районе Львовской области, произошел обвал породы. В результате под обвалом оказались двое горняков. К сожалению, они не выжили. Их тела уже спасатели подняли на поверхность. Известно, что это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик. Оба работали на участке по добыче угля №1.

      Что следует знать о трагедии на шахте "Лесная": смотрите видео

       

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      Теги: Александр Данилюк Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Газ СНБО Президент Украины Взрыв на шахте во Львовской области Угольная промышленность Ядерная энергетика Энергетика
      Источник: 24 канал
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