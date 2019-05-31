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      Перше засідання РНБО: що обговорили і про що домовилися

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      31 травня відбулося перше засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Володимира Зеленського. На нараді обговорювали питання енергетичної безпеки та проблеми вугільної галузі.

      Глава держави наголосив на необхідності демонополізації енергетичних ринків України, повідомляє його прес-служба. 

      Читайте також: Які зміни відбудуться у РНБО: заява новопризначеного секретаря Данилюка

      Водночас Зеленський озвучив про можливі ризики, пов'язані з введенням нової моделі ринку електроенергії з 1 липня. Президент також нагадав, що одним із зобов'язань України перед ЄС є реформування енергетичної сфери, і ключовий тут є демонополізація енергетичних ринків.

      Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України в цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери,
      – додав Зеленський.

      Президент заявив, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%.

      "Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", – сказав він.

      Окрім того, на нараді з питань енергетичної безпеки Зеленський нагадав, що два роки тому загинули 8 гірників на шахті "Степова" ("Львіввугілля"), а цього року на окупованій частині Луганської області загинули 17 осіб на шахті "Східкарбон".

      Проблеми у вугільній галузі мають спільне коріння, де б вони не виникали,
      – наголосив глава держави.


      Перше засідання РНБО Зеленського як президента/ Джерело: president.gov.ua

      Жодних рішень не прийняли, їх обіцяють озвучити за два тижні.

      Про які нові норми йде мова?На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року прийняли закон "Про ринок електричної енергії". Він передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

      Запуск нового ринку запланований на 1 липня. 24 травня представництво Європейського Союзу та ЄБРР рекомендували відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні, але ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.

      Надалі у такому новому форматі відкритих дискусій на засіданні РНБО вирішуватимуться всі проблеми України, в тому числі і щодо війни на Донбасі та звільнення заручників.


      Засідання РНБО/ Джерело: president.gov.ua

      Зауважимо, президент Зеленський скликав РНБО після трагедії на шахті на Львівщині, щоб обговорити проблеми вугільної галузі.

      Що відомо про трагедію на шахті "Лісова"?Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова", що у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. У результаті під обвалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Їхні тіла вже рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.

      Що варто знати про трагедію на шахті "Лісова": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики РНБО Олександр Данилюк Газ Президент України Володимир Зеленський Енергетика Ядерна енергетика Вугільна промисловість Вибух на шахті на Львівщині
      Джерело: 24 канал
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