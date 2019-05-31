Перше засідання РНБО: що обговорили і про що домовилися

31 травня відбулося перше засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Володимира Зеленського. На нараді обговорювали питання енергетичної безпеки та проблеми вугільної галузі.

Глава держави наголосив на необхідності демонополізації енергетичних ринків України, повідомляє його прес-служба.

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Водночас Зеленський озвучив про можливі ризики, пов'язані з введенням нової моделі ринку електроенергії з 1 липня. Президент також нагадав, що одним із зобов'язань України перед ЄС є реформування енергетичної сфери, і ключовий тут є демонополізація енергетичних ринків.

Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України в цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери,

– додав Зеленський.

Президент заявив, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%.

"Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", – сказав він.

Окрім того, на нараді з питань енергетичної безпеки Зеленський нагадав, що два роки тому загинули 8 гірників на шахті "Степова" ("Львіввугілля"), а цього року на окупованій частині Луганської області загинули 17 осіб на шахті "Східкарбон".

Проблеми у вугільній галузі мають спільне коріння, де б вони не виникали,

– наголосив глава держави.



Перше засідання РНБО Зеленського як президента/ Джерело: president.gov.ua

Жодних рішень не прийняли, їх обіцяють озвучити за два тижні.

Про які нові норми йде мова?На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року прийняли закон "Про ринок електричної енергії". Він передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.



Запуск нового ринку запланований на 1 липня. 24 травня представництво Європейського Союзу та ЄБРР рекомендували відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні, але ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.

Надалі у такому новому форматі відкритих дискусій на засіданні РНБО вирішуватимуться всі проблеми України, в тому числі і щодо війни на Донбасі та звільнення заручників.



Засідання РНБО/ Джерело: president.gov.ua

Зауважимо, президент Зеленський скликав РНБО після трагедії на шахті на Львівщині, щоб обговорити проблеми вугільної галузі.