Перше засідання РНБО: що обговорили і про що домовилися
31 травня відбулося перше засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Володимира Зеленського. На нараді обговорювали питання енергетичної безпеки та проблеми вугільної галузі.
Глава держави наголосив на необхідності демонополізації енергетичних ринків України, повідомляє його прес-служба.
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Водночас Зеленський озвучив про можливі ризики, пов'язані з введенням нової моделі ринку електроенергії з 1 липня. Президент також нагадав, що одним із зобов'язань України перед ЄС є реформування енергетичної сфери, і ключовий тут є демонополізація енергетичних ринків.
Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України в цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери,
– додав Зеленський.
Президент заявив, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%.
"Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", – сказав він.
Окрім того, на нараді з питань енергетичної безпеки Зеленський нагадав, що два роки тому загинули 8 гірників на шахті "Степова" ("Львіввугілля"), а цього року на окупованій частині Луганської області загинули 17 осіб на шахті "Східкарбон".
Проблеми у вугільній галузі мають спільне коріння, де б вони не виникали,
– наголосив глава держави.
Перше засідання РНБО Зеленського як президента/ Джерело: president.gov.ua
Жодних рішень не прийняли, їх обіцяють озвучити за два тижні.
Про які нові норми йде мова?На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року прийняли закон "Про ринок електричної енергії". Він передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.
Запуск нового ринку запланований на 1 липня. 24 травня представництво Європейського Союзу та ЄБРР рекомендували відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні, але ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.
Надалі у такому новому форматі відкритих дискусій на засіданні РНБО вирішуватимуться всі проблеми України, в тому числі і щодо війни на Донбасі та звільнення заручників.
Засідання РНБО/ Джерело: president.gov.ua
Зауважимо, президент Зеленський скликав РНБО після трагедії на шахті на Львівщині, щоб обговорити проблеми вугільної галузі.
Що відомо про трагедію на шахті "Лісова"?Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова", що у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. У результаті під обвалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Їхні тіла вже рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.
Що варто знати про трагедію на шахті "Лісова": дивіться відео