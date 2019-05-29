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      Які зміни відбудуться у РНБО: заява новопризначеного секретаря Данилюка

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      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / unian.ua

      Новопризначений секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк має намір перетворити РНБО на потужний аналітичний центр, який пропонуватиме керівництву держави варіанти прийняття рішень з усіх важливих питань.

      Про таку заяву колишнього міністра фінансів Олександр Данилюк написало видання "Радіо Свобода".

      Читайте також: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО

      Секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що хотів би, щоб команда, яку він сформує – була дуже сильна і потужна. На його думку, це те, що він вміє та хоче зробити. Його мета – запустити такий формат РНБО найближчим часом.

      Хоч і національний мандат РНБО – це національна безпека, але питання енергетики, особливо в цьому році стали питаннями національної безпеки. І питання фінансової ситуації є також дуже важливим у цьому перехідному періоді,
      – розповів Олександр Данилюк.

      Також він повідомив, що наразі одним із найбільш важливих викликів є питання транзиту російського газу через Україну.

      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк

      "Цього року в нас досить серйозні виклики з транзиту (російського газу – 24 канал) через Україну. Зараз я буду саме цим питанням займатися. Це питання не тільки економічне, але й геополітичне", – додав Данилюк.

      Зазначимо, указ про призначення Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки та оборони з'явився на офіційному президентському сайті 28 травня.

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      Теги: Новини України Новини політики РНБО Олександр Данилюк Газ
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