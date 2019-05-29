Які зміни відбудуться у РНБО: заява новопризначеного секретаря Данилюка

Новопризначений секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк має намір перетворити РНБО на потужний аналітичний центр, який пропонуватиме керівництву держави варіанти прийняття рішень з усіх важливих питань.

Про таку заяву колишнього міністра фінансів Олександр Данилюк написало видання "Радіо Свобода".

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Секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що хотів би, щоб команда, яку він сформує – була дуже сильна і потужна. На його думку, це те, що він вміє та хоче зробити. Його мета – запустити такий формат РНБО найближчим часом.

Хоч і національний мандат РНБО – це національна безпека, але питання енергетики, особливо в цьому році стали питаннями національної безпеки. І питання фінансової ситуації є також дуже важливим у цьому перехідному періоді,

– розповів Олександр Данилюк.

Також він повідомив, що наразі одним із найбільш важливих викликів є питання транзиту російського газу через Україну.



Олександр Данилюк

"Цього року в нас досить серйозні виклики з транзиту (російського газу – 24 канал) через Україну. Зараз я буду саме цим питанням займатися. Це питання не тільки економічне, але й геополітичне", – додав Данилюк.

Зазначимо, указ про призначення Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки та оборони з'явився на офіційному президентському сайті 28 травня.



Кадрові призначення Зеленського на посаді президента/ Інфографіка 24 каналу