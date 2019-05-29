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      Какие изменения произойдут в СНБО: заявление новоназначенного секретаря Данилюка

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      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / unian.ua

      Новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк намерен превратить СНБО в мощный аналитический центр, который будет предлагать руководству государства варианты принятия решений по всем важным вопросам.

      О таком заявлениі бывшего министра финансов Александра Данилюка написало издание "Радио Свобода".

      Читайте также: Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО

      Секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что хотел бы, чтобы команда, которую он сформирует – была очень сильная и мощная. По его мнению, это то, что он умеет и хочет сделать. Его цель – запустить такой формат СНБО в ближайшее время.

      Хоть и национальный мандат СНБО – это национальная безопасность, но вопросы энергетики, особенно в этом году стали вопросами национальной безопасности. И вопрос финансовой ситуации также очень важен в этом переходном периоде,
      – рассказал Александр Данилюк.

      Также он сообщил, что сейчас одной из наиболее важных проблем является вопрос транзита российского газа через Украину.

      Олександр Данилюк
      Александр Данилюк

      "В этом году у нас достаточно серьезные вызовы относительно транзита (российского газа – 24 канал) через Украину. Сейчас я буду именно этим вопросом заниматься. Это вопрос не только экономический, но и геополитический", – добавил Данилюк.

      Отметим, указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны появился на официальном президентском сайте 28 мая.

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      Кадровые назначения Зеленского на посту президента/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Александр Данилюк СНБО
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