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      ВАКЦИНАЦИЯ ДИНАМО ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Обострение будет не только на донецком направлении, – эксперт

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      Российские танки, которые используют боевики на Донбассе
      Российские танки, которые используют боевики на Донбассе / Фото из открытых источников

      Перебрасывая технику как на оккупированном Донбассе, так и ближе к украинско-российской границе, Кремль давит на Украину как с военной, так и политической стороны. Таким образом, РФ проверяет на мощь украинское политическое руководство. Но не только эти шаги в отношении Украины можно заметить со стороны Кремля.

      Как подчеркнул военный эксперт и сопредседатель "Правого дела" Дмитрий Снегирев в комментарии 24 каналу, если Украина даст слабину и сделает определенные уступки относительно минских процессов, соответственно будут определенные шаги со стороны России, а именно отсутствие эскалации напряженности.

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      По его словам, все это происходит на фоне встреч в нормандском формате.

      "Только Украина озвучила предложения по нормандскому формату, как Путин встречается с Макроном, визит Волкера (в России – 24 канал), и здесь проходят масштабные батальйонно-тактические учения на всех трех полигонах. Говорится о серьезном накопление сил, в то же время по легенде будут отрабатывать контрнаступление и наступление", – говорит эксперт.

      В то же время Снегирев заметил, что технику не только перебрасывают из глубинных районов оккупированного Донбасса, но и с территории России, и это фиксируют как украинские активисты, так и наблюдатели ОБСЕ.

      "Идут колонны. В то же время беспилотник ОБСЕ четко дважды зафиксировал, что происходило пересечение границы мимо официальных пунктов пропуска. Происходит накопление и горюче-смазочных материалов. Вместе с учениями на полигонах происходит и передислокация непосредственно к линии столкновения. К примеру, была информация о переброске техники в Николаевку, а в Станицу Луганскую оттуда – 5 километров. То есть, чтобы перебросить войска к мосту и линии разведения, надо всего 2-3 минуты", – добавляет он.

      В конце июня в районе Станицы Луганской как украинские военные, так и боевики завершили разведение сил и средств. Сейчас здесь идет восстановление моста, вдоль которого пролегает дорога через линию разграничения.

      Кроме того, по его словам, происходит передислокация вооружения боевиков и на Бахмтуском направлении – в частности, свежие подразделения зашли в Первомайск и сюда завезли новые боекомплекты.

      "Это будет свидетельствовать о том, что обострение будет не только на Донецком направлении, а всколыхнут они и Бахмутское направление. То есть, с одной стороны будут сохранять спокойствие в Станице Луганской (как картинка для ОБСЕ), а с другой – давить на других направлениях. В течение последних трех дней выборочная эскалация идет не на территории оккупированной Луганщины, а в так называемой "ДНР" на Донетчине. То есть идут обстрелы и нарушения договоренностей исключительно на линии столкновения в "ДНР", а не в "ЛНР". Но в "ЛНр" вместе с тем происходит движение техники", – подчеркнул специалист.

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      Также Снегирев вспомнил об одном интересном моменте, на который никто не обращает внимания, – это объединение Луганской и Донецкой железных дорог и создание там единого руководства, правда руководителем оккупанты назначили гражданина России.

      Это очень угрожающий прецедент, поскольку говорится о том, что Россия уже не скрывает своих намерений по интеграции промышленности оккупированного Донбасса в свое экономическое поле. В то же время происходит смена собственников "отжатых" украинских предприятий. Туда заходит российский бизнес, уже ничего не скрывая. Так получается, если Киев вернет эти территории, они фактически не будет подчиняться Киеву, так как собственниками всех стратегических предприятий там будут русские. Также никаких поступлений в украинскую казну не будет,
      – констатировал военный эксперт.

      Заметим, что на Донбассе сейчас якобы действует бессрочное перемирие. Согласно достигнутых договоренностей в Минске – как украинские воины, так и боевики публично взяли на себя обязательство не вести огонь в течение необозначенного периода.

      Правда, оккупанты изначально нарушали эти условия, ежедневно увеличивая количество обстрелов. К примеру, в течение последних суток они на украинские позиции осуществили по меньшей мере 13 вооруженных атак.

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      Кроме того, боевики убили уже 7 украинских воинов:

      – бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады Семен Румигин и Никита Скитченко (оба подорвались на неизвестном боеприпасе, который установили диверсанты боевиков, в первый день перемирия);

      – бойцы 36-й бригады морской пехоты старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов (погибли вблизи Павлополя, где в окоп, в котором военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций, попала мина);

      – младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко (погиб во время выполнения боевого задания).

      Донбас, окуповані території, карта, Донецьк, Луганськ, бойовики
      Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областей

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ:
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      Автор: Инна Жолобович, Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Пророссийские боевики
      Источник: 24 канал
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