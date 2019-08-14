Предложение Польши о назначении специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получила поддержки в Организации объединенных наций.

Глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал об этом в комментарии "Укринформу". В то же время он отметил необходимость в новых инструментах в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.

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Мы раньше предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Да, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украину,

– пояснил он.

Чапутович считает, что такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

Он обратил внимание на то, что такие спецпредставители есть в других регионах и логично было бы иметь такого человека в Украине. Однако в ООН эта идея принята не была.

Ранее Чапутович говорил, что во время председательства Польши в Совбезе, урегулирование ситуации в Украине будет приоритетным для них. Это подтвердила Иоанна Вронецька, напомнив, что с начала года Польша помогла Украине инициировать четыре заседания, а за полтора года временного членства – восемь.

Впоследствии глава польского МИД председательствуя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке напомнил о нарушении Россией международного права, в частности в отношении Украины.