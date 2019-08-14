ООН не будет назначать спецпредставителя в Украине
Предложение Польши о назначении специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получила поддержки в Организации объединенных наций.
Глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал об этом в комментарии "Укринформу". В то же время он отметил необходимость в новых инструментах в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.
Читайте также: Завершение войны в Донбассе: что сделала новая власть и что еще нужно
Мы раньше предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Да, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украину,
– пояснил он.
Чапутович считает, что такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.
Он обратил внимание на то, что такие спецпредставители есть в других регионах и логично было бы иметь такого человека в Украине. Однако в ООН эта идея принята не была.
Ранее Чапутович говорил, что во время председательства Польши в Совбезе, урегулирование ситуации в Украине будет приоритетным для них. Это подтвердила Иоанна Вронецька, напомнив, что с начала года Польша помогла Украине инициировать четыре заседания, а за полтора года временного членства – восемь.
Впоследствии глава польского МИД председательствуя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке напомнил о нарушении Россией международного права, в частности в отношении Украины.