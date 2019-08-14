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      ООН не призначатиме спецпредставника в Україні

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      Ідею Польщі, щодо спецпредставника для України не підтримали в ООН
      Ідею Польщі, щодо спецпредставника для України не підтримали в ООН / Фото з відкритих джерел

      Пропозиція Польщі щодо призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України не отримала підтримки в Організації об'єднаних націй.

      Глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розповів про це у коментарі Укрінформу. Водночас він відзначив потребу у нових інструментах у пошуку рішення, яке зупинило б війну в Україні.

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      Ми раніше пропонували використати деякі інші доступні інструменти. Так, можна було би призначити спеціального представника генерального секретаря ООН, аби він слідкував за тим, що відбувається на Донбасі, в Україні,
      – пояснив він.

      Чапутович вважає, що така посадова особа могла б інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Україні.

      Він звернув увагу на те, що такі спецпредставники є в інших регіонах і логічно було б мати таку людину в Україні. Однак в ООН ця ідея схвалена не була.

      Раніше Чапутович казав, що під час головування Польщі в Радбезі, врегулювання ситуації в Україні буде пріоритетним для них. Це підтвердила Йоанна Вронецька, нагадавши, що з початку року Польща допомогла Україні ініціювати чотири засідання, а за півтора року тимчасового членства – вісім.

      Згодом глава польського МЗС головуючи на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку нагадав про порушення Росією міжнародного права, зокрема щодо України.

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      Теги: Новини України Новини політики ООН Новини Польщі Війна на Донбасі
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