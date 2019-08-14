ООН не призначатиме спецпредставника в Україні

Пропозиція Польщі щодо призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань України не отримала підтримки в Організації об'єднаних націй.

Глава міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розповів про це у коментарі Укрінформу. Водночас він відзначив потребу у нових інструментах у пошуку рішення, яке зупинило б війну в Україні.

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Ми раніше пропонували використати деякі інші доступні інструменти. Так, можна було би призначити спеціального представника генерального секретаря ООН, аби він слідкував за тим, що відбувається на Донбасі, в Україні,

– пояснив він.

Чапутович вважає, що така посадова особа могла б інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Україні.

Він звернув увагу на те, що такі спецпредставники є в інших регіонах і логічно було б мати таку людину в Україні. Однак в ООН ця ідея схвалена не була.

Раніше Чапутович казав, що під час головування Польщі в Радбезі, врегулювання ситуації в Україні буде пріоритетним для них. Це підтвердила Йоанна Вронецька, нагадавши, що з початку року Польща допомогла Україні ініціювати чотири засідання, а за півтора року тимчасового членства – вісім.

Згодом глава польського МЗС головуючи на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку нагадав про порушення Росією міжнародного права, зокрема щодо України.