Сбитие Боинга МН17: Украина передала Нидерландам дела против Гиркина и трех боевиков
Украина передала Нидерландам уголовные дела подозреваемых в сбитии Боинга МН17. Документы касаются, в частности, и бывшего министра обороны незаконной группировки "ДНР", российского офицера Игоря Гиркина и еще трех боевиков
Фамилии трех других – Дубинский, Пулатов и Харченко, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на ответ СБУ.
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"22.07.2019 материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды... Уголовное производство в отношении указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", – говорится в ответе на запрос.
Однако, в СБУ отказались предоставить ответ о том, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск. В органе подчеркнули, что согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.
Что известно о сбитии МН17
17 июля 2014 года россияне из установки Бук сбили над Донбассом вблизи Тореза пассажирский авиалайнер рейса МН17. Самолет направлялся из Нидерландов в Малайзию. Все 298 человек на борту погибли.
Совместная следственная группа под руководством Нидерландов установила, что авиасудно сбили с помощью ракеты, выпущенной из комплекса "Бук". А конкретно тот комплекс, из которого стреляли, принадлежит 53 зенитно-ракетной бригаде армии России, базирующейся в Курске.
Ответственной за трагедию является Россия. Такого мнения придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Кремль традиционно все отрицает.
Все, что известно о крушении рейса MH17 / Инфографика 24 канала
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