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      Сбитие Боинга МН17: Украина передала Нидерландам дела против Гиркина и трех боевиков

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      Игорь Гиркин
      Игорь Гиркин / EPA

      Украина передала Нидерландам уголовные дела подозреваемых в сбитии Боинга МН17. Документы касаются, в частности, и бывшего министра обороны незаконной группировки "ДНР", российского офицера Игоря Гиркина и еще трех боевиков

      Фамилии трех других – Дубинский, Пулатов и Харченко, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на ответ СБУ.

      Читайте також: Дело сбитого Боинга МН17: очередная "многоходовочка" Кремля провалилась

      "22.07.2019 материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды... Уголовное производство в отношении указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года", – говорится в ответе на запрос.

      Однако, в СБУ отказались предоставить ответ о том, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск. В органе подчеркнули, что согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.

      МН17 відповідь СБУ
      Ответ СБУ

      Что известно о сбитии МН17

      17 июля 2014 года россияне из установки Бук сбили над Донбассом вблизи Тореза пассажирский авиалайнер рейса МН17. Самолет направлялся из Нидерландов в Малайзию. Все 298 человек на борту погибли.

      Совместная следственная группа под руководством Нидерландов установила, что авиасудно сбили с помощью ракеты, выпущенной из комплекса "Бук". А конкретно тот комплекс, из которого стреляли, принадлежит 53 зенитно-ракетной бригаде армии России, базирующейся в Курске.

      Ответственной за трагедию является Россия. Такого мнения придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Кремль традиционно все отрицает.

      збитий боїнг
      Все, что известно о крушении рейса MH17 / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Жертвы авиация Война на Донбассе Украина – Россия MH17
      Источник: 24 канал
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