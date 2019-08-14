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      Збиття Боїнга МН17: Україна передала Нідерландам справи проти Гіркіна і трьох бойовиків

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      Ігор Гіркін
      Ігор Гіркін / EPA

      Україна передала Нідерландам кримінальні справи підозрюваних у збиті Боїнга МН17. Документи стосуються, зокрема, й колишнього міністра оборони незаконного угрупування "ДНР", російського офіцера, Ігоря Гіркіна та ще трьох бойовиків

      Прізвища трьох інших – Дубинський, Пулатов і Харченко, повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь СБУ.

      Читайте також: Дело сбитого Боинга МН17: очередная "многоходовочка" Кремля провалилась

      "22.07.2019 матеріали кримінального провадження щодо зазначених підозрюваних передані компетентному органу Королівства Нідерланди... Кримінальне провадження щодо зазначених осіб буде направлено в суд, який почнеться в Нідерландах орієнтовно в березні 2020 року", – зазначено у відповіді на запит. 

      Однак, в СБУ відмовилася надати відповідь про те, чи обрано підозрюваним запобіжні заходи і чи оголошено їх в розшук. В органі підкреслили, що згідно з угодою про створення міжнародної слідчої групи, ніяка інформація не може бути оприлюднена в пресі без згоди інших сторін угоди.

      МН17 відповідь СБУ
      Відповідь СБУ

      Що відомо про збиття МН17

      17 липня 2014 року росіяни з установки Бук збили над Донбасом поблизу Тореза пасажирський авіалайнер рейсу МН17. Літак прямував з Нідерландів до Малайзії. Усі 298 людей на борту загинули.

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що авіасудно збили за допомогою ракети, випущеної з комплексу "Бук". А конкретно той комплекс, з якого стріляли, належить 53 зенітно-ракетній бригаді армії Росії, що базується у Курську.

      Відповідальною за трагедію є Росія. Такої думки дотримуються Україна, Австралія, Нідерланди та США. Кремль традиційно все заперечує.

      збитий боїнг
      Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики MH17 Україна – Росія Війна на Донбасі авіація Жертви Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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