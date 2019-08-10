В МИД Франции заявили, что модификация нормандского формата переговоров по урегулированию ситуации на Востоке Украины на повестке дня не стоит. Ранее предложение привлечь к переговорам США и Британию озвучил Президент Украины Владимир Зеленский.

Позиция Франции

"Франция полностью верна урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, особенно в нормандском формате, в котором она принимает активное участие", – заявили на брифинге 9 августа в Министерстве иностранных дел Франции.

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И добавили, что и без привлечения США к переговорам "Франция и Германия ведут регулярный диалог и тесно согласовывают усилия по специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером". Поэтому "модификация нормандского формата не значится в повестке дня".

Позиция России

В России считают, что переговоры в нормандском формате – неэффективны, нерезультативные, и виноват в этом, конечно, Киев. Также Россия не видит смысла в вовлечении в процесс урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины США и Великобритании. Мол, в этом нет смысла. Об этом говорил в мае пресс-секретарь президента РФ Песков.

Впрочем, через месяц, в конце июня, сам Путин в разговоре с Меркель заявил, что ратует за сохранение нормандского формата и готов согласовать сроки для организации встречи. И уже в июле тот же Песков сказал, что расширение формата рассматривают, но позицию по этому озвучить не готовы.

Позиция Германии

Представительница правительства Германии Ульрике Деммер заметила, что сейчас в Берлине не готовы назвать дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата. Однако переговоры о встрече четырех стран происходят постоянно.

Непосредственно по предложению Владимира Зеленского расширить нормандский формат путем привлечения США и Великобритании в Германии пока воздержались от комментариев.

Позиция США

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американский президент Дональд Трамп может присоединиться к "нормандскому формату". Такой вариант обязательно рассмотрят, если будет уверенность, что это может быть полезным.

В августе дипломаты США напомнили, что давно выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Собственно, пока посредником в этом выступает спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. Однако для создания нового формата, отличного от нормандского, должны договориться все стороны переговоров.

Что такое нормандский формат?Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в четырехстороннем формате: Германия, Франция, Россия, Украина (начались 6 июня 2014). Назвали так потому, что первая встреча руководителей этих государств состоялась во французской Нормандии.



С тех пор в нормандском формате состоялись ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД. Последнее совещание представителей МИД стран-участников состоялась в июле 2019. На высшем уровне встречи не происходят с 2016 года.

Подробнее о нормандском формате, а также о том, нужна ли встреча и чем она закончится, читайте в материале 24 канала.