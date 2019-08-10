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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Появилась позиция Франции касательно предложения Зеленского по расширению нормандского формата

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      Зеленский говорил о нормандский формат и с Макроном
      Зеленский говорил о нормандский формат и с Макроном / fakty.com.ua

      В МИД Франции заявили, что модификация нормандского формата переговоров по урегулированию ситуации на Востоке Украины на повестке дня не стоит. Ранее предложение привлечь к переговорам США и Британию озвучил Президент Украины Владимир Зеленский.

      Позиция Франции

      "Франция полностью верна урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, особенно в нормандском формате, в котором она принимает активное участие", – заявили на брифинге 9 августа в Министерстве иностранных дел Франции.

      Читайте также: Обострение на Донбассе: почему дипломатические переговоры не работают

      И добавили, что и без привлечения США к переговорам "Франция и Германия ведут регулярный диалог и тесно согласовывают усилия по специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером". Поэтому "модификация нормандского формата не значится в повестке дня".

      Позиция России

      В России считают, что переговоры в нормандском формате – неэффективны, нерезультативные, и виноват в этом, конечно, Киев. Также Россия не видит смысла в вовлечении в процесс урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины США и Великобритании. Мол, в этом нет смысла. Об этом говорил в мае пресс-секретарь президента РФ Песков.

      Впрочем, через месяц, в конце июня, сам Путин в разговоре с Меркель заявил, что ратует за сохранение нормандского формата и готов согласовать сроки для организации встречи. И уже в июле тот же Песков сказал, что расширение формата рассматривают, но позицию по этому озвучить не готовы.

      Позиция Германии

      Представительница правительства Германии Ульрике Деммер заметила, что сейчас в Берлине не готовы назвать дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата. Однако переговоры о встрече четырех стран происходят постоянно.

      Непосредственно по предложению Владимира Зеленского расширить нормандский формат путем привлечения США и Великобритании в Германии пока воздержались от комментариев.

      Позиция США

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американский президент Дональд Трамп может присоединиться к "нормандскому формату". Такой вариант обязательно рассмотрят, если будет уверенность, что это может быть полезным.

      В августе дипломаты США напомнили, что давно выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Собственно, пока посредником в этом выступает спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. Однако для создания нового формата, отличного от нормандского, должны договориться все стороны переговоров.

      Что такое нормандский формат?Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в четырехстороннем формате: Германия, Франция, Россия, Украина (начались 6 июня 2014). Назвали так потому, что первая встреча руководителей этих государств состоялась во французской Нормандии.

      С тех пор в нормандском формате состоялись ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД. Последнее совещание представителей МИД стран-участников состоялась в июле 2019. На высшем уровне встречи не происходят с 2016 года.

      Подробнее о нормандском формате, а также о том, нужна ли встреча и чем она закончится, читайте в материале 24 канала.

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      10 августа
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости США Владимир Зеленский Новости Франции Минские договоренности Нормандский формат Президент Украины
      Источник: 24 канал
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