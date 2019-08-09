23:00
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      День неподалік окупованого Донецька: репортаж журналістки 24 каналу з передової

      178 Читать новость на русском

      Проросійські бойовики й надалі ігнорують режим припинення вогню. Обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Та розслаблятися українські захисники не планують. Як українські захисники протистоять ворогу – читайте в репортажі воєнної кореспондентки 24 каналу.

      Військовослужбовець 24 королівської бригади ЗСУ Андрій розповів, що російські найманці стріляють час від часу й просто від страху. "По тих ділянках, де бояться проходу ніби диверсійних груп наших", – пояснив він.

      Зверніть увагу! Загострення на Донбасі: чому дипломатичні перемовини не працюють

      Таке затишшя неподалік окупованого Донецька дивує українських бійців. Та кажуть, що тиша – точно не привід розслаблятись. Кожну мить вони у бойовій готовності.

      Один з військових, Едуард Крохмалюк, показав кулемет: з ним він нерозлучний вже другий рік. А поки немає потреби вести вогонь, фронтову помічницю охороняє подарунок від волонтерів – левеня.

      Війна на Донбасі
      Едуард Крохмалюк пішов на війну у 2015 році

      До того, як піти на війну, Едуард працював ресторатором у Берліні, відкривав заклади у Києві. Комфортне життя у мирному місті не обдумуючи проміняв на передову, адже бути осторонь подій в країні не зміг.

      Ми всі разом це зробимо. Заради перемоги ми стоїмо тут,
      – наголосив він.

      Пліч-о-пліч з бійцями на крайніх рубежах працюють і снайпери. Їх завдання – не тільки ліквідувати ворога в разі загрози, а й вести спостереження. 

      "Ми ходимо тільки спостерігати за тим, що робить противник. Вони теж спостерігають за нашими військовими. Чекають, коли вони зроблять якісь помилки", – розповіла снайпер Наталя.

      Спільними силами військо тримає найманців на контролі. Це забезпечує злагоджена робота між підрозділами. Снайпери про пересування ворога доповідають розвідці. Ярослав з позивним "Кузя" – один з них, у бригаді займається саме розвідкою.

      Ворог активно підсилює свої позиції, постійно будують нові фортифікації, укріпляють другу лінію. Також є пересування техніки противника,
      – зазначив він.

      А пішов на фронт хлопець добровольцем, не маючи й 18 років. Тоді навчання на журфаці відклав на потім. Попри свій юний вік вирішив йти військовим шляхом.

      Війна на Донбасі
      Ярослав пішов на війну ще перед повноліттям

      "Хочеться бачити завтрашній день, будувати цей фундамент. Для того, щоб побудувати державу, в якій мої діти в 17 зможуть ходити на дискотеку спокійно", – сказав Ярослав.

      blog_ava
      Яніна Соколова: Після запитань Медведчуку я звернулася у поліцію, мені запропонували охорону
      сьогодні
      9235
      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 696
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      сьогодні , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 728
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1681
      Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      сьогодні , 20:00 Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      Ірина Юрковська 512
      Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      сьогодні , 19:30 Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      Ірина Поліщук 3331
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук